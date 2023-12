Milano Fashion Week uomo: il calendario delle sfilate

Fonte: IPA Milano, Moda Uomo Autunno Inverno 2020/21. Sfilata di Gucci.

Subito dopo Pitti Uomo, la moda dedicata alle collezioni maschili autunno/inverno 2024-25 si sposterà come di consueto a Milano dove la Milano Fashion Week Men’s Collection prenderà il via il prossimo 12 gennaio per chiudersi il giorno 16.

Tutto è quasi pronto: «La moda fa tanto per Milano, e Milano fa tanto per la moda» ha dichiarato il presidente di Camera Moda Carlo Capasa. E il prossimo appuntamento sarà fondamentale, in quanto tra nuovi ingressi e vecchie glorie, sul filo del Made in Italy che lega sempre di più la manifestazione anche al suo antecedente, come anticipato ci riferiamo a Pitti Uomo (a Firenze dal 9 al 12 gennaio).

Oltre che alla città di Milano: basti pensare ai nuovi progetti sul territorio che prenderanno vita nel 2024, dal restauro di Palazzo Marino da parte di Tod’s alla nuova Oasi Zegna che sostituirà le palme di Starbucks davanti a Piazza Duomo.

Da Stone Island a Pronounce, ecco i debutti in passerella

Ecco alcune tra le novità di questa nuova edizione: il debutto sulla passerella del brand Stone Island, che aprirà il suo prossimo capitolo svelando il suo nuovo Manifesto con uno show d’eccezione in programma per il 12 gennaio 2024, in uno scenario industriale de La Cattedrale, in Via Giovanni da Udine 45, «Mentre ci avviamo verso il prossimo capitolo di Stone Island, la Milano Fashion Week Men’s ci offre il contesto in cui riunire la nostra community e condividere il nuovo Manifesto di Stone Island» – ha commentato Robert Triefus, CEO di Stone Island – che parla dell’unicità dell’heritage, dei valori e della mission di questo brand iconico».

C’è attesa anche per il debutto di un nuovo brand, Pronounce, mentre tornano in calendario Fendi e Gucci,c’è molta curiosità per la collezione uomo dell’ormai celebre Sabato De Sarno, anche JW Andersonconferma la sua presenza in calendario.

Ecco tutte le date ufficiali in programma:

Venerdì 12 gennaio

15:00 Gucci

17:00 Billionaire

18:00 Stone Island

20:00 Dsquared2

Sabato 13 gennaio

11:00 MSGM

12:30 Dolce & Gabbana

14:00 Fendi

15:00 Neil Barrett

16:00 Federico Cina

18:00 Jordanluca

19:00 Emporio Armani

Domenica 14 gennaio

10:00 Simon Cracker

11:00 Pronounce

12:00 K-Way

14:00 Prada

15:00 Andersson Bell

19:00 JW Anderson

Lunedì 15 gennaio

10:00 Dhruv Kapoor

11:00/12:00 Giorgio Armani

15:00 Zegna

Martedì 16 gennaio (digital)

10:00 MTL Studio Carnet-Archive

10:30 Children of the Discordance

11:00 Gams Note

11:30 Uni Form

12:00 Maragno