Gli uomini giocano in borsa, ecco i modelli che piacciono a lui

Fonte: IPA Michele Bravi indossa a Venezia una borsa firmata Fendi.

Valigette da lavoro, borsoni da viaggio, zaini da trekking: per l’uomo la borsa è da sempre legata ad un fattore di necessità. Oggi invece lo stesso accessorio è diventato un’icona di stile.

“La moda sta vivendo una nuova era in cui non ci sono più regole”, diceva Alexander McQueen, uno dei primi ad inserire borse da uomo nelle sue collezioni. Oggi con la sua Mini Grip in vitello nero l’emblematico manico in metallo, ha dato ulteriore nuovo impulso al brand londinese.

L’uomo cambia così i suoi gusti e inizia la rivoluzione: se una cosa piace la moda inevitabilmente la ripropone, sono tante infatti le borse anche negli outfit maschili, esattamente come nella moda donna. Sulle passerelle di tutto il mondo sfilano in bella vista modelli con borse e borsette. Anche nei recenti show di Etro, Prada e Fendi, fino in strada: molti ragazzi hanno scoperto la tote bag, ormai popolarissima, è un metodo comodo per portare facilmente tutto ciò di cui si ha bisogno.

Animo genderless che piace ai più giovani

Una nuova estetica moderna, che include sempre più elementi della lotta gender, proprio come la borsa, che ha portato ad un ulteriore assottigliamento fra i capi indossati nelle passerelle maschili e quelle femminili.

Tanti i brand di lusso influenzati dalle continue proteste giovanili, che hanno inserito la borsa da uomo negli show: ad oggi un oggetto del desiderio di tutti, grazie a nuove linee, colori e tagli che uniscono comfort a versatilità, design originali e materiali sostenibili.

Fonte: Ufficio stampa Etro

Brand come Etro, Supreme, Louis Vuitton, Off-White e Gucci con campagne mirate, cercano di cambiare l’immaginario fashion, smontandone capo per capo l’identità di genere e offrendo a buyer e consumatori, prodotti sempre nuovi, freschi e al passo con i tempi. Un esempio calzante lo abbiamo con il luxury brand Etro, che ha presentato il primo modello di Etro ESSENTIAL, la nuova linea di borse uomo realizzata con l’iconico motivo Arnica.

Le celebrità scelgono Goyard, Gucci e Fendi

Non solo le griffe, anche i personaggi dello spettacolo “giocano in borsa”. Tra i vip internazionali non passa inosservato l’outfit di Rafael Leao, il calciatore è stato fotografato con la tracolla Belvedere firmata dalla costosissima maison Goyard, per un valore di circa 2.500 euro. Mostrando il dito medio alla critica e alla stampa, Leao sinonimo di mascolinità per eccellenza, viene fotografato con una borsa femminile.

Un’icona del gender fluid come il cantante e attore Harry Styles, noto per le numerose sperimentazioni in campo moda e la sua lunga amicizia con il fashion designer Alessandro Michele, non ha mai tenuto nascosta la sua passione per gli accessori femminili, come la Gucci Bamboo 1947 mini che fa parte della collezione Aria ed è caratterizzata dal manico e dalla chiusura in bambù, uno dei materiali simbolo della maison, sempre del valore di 2.500 euro.

Anche Michele Bravi, ha sfoggiato al Lido di Venezia una Beekaboo camelia di Fendi da quasi 5 mila euro.

Per concludere con il detto popolare “o la borsa o la vita”, siamo proprio sicuri di sapere per certo che cosa sceglierebbe di salvare oggi un uomo?