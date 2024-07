Fonte: ANSA Borsa: Europa apre contrastata dopo addio Biden, Parigi +0,52%

La Borsa di Milano apre con il segno positivo dopo la pausa del fine settimana, arrivando in questo momento a +0,59% a quota a 34.352 punti. Andamenti positivi anche per le altre borse europee, eccetto per Francoforte che apre con un -2,37% ma che riprendere dopo la sospensione di Varta.

Lo spread tra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi arriva fino a 129,3 punti base, contro i 130,6 punti segnati in chiusura venerdì scorso.

Rally di Finecobank, i risultati dei titoli italiani

Se la scorsa settimana è stata da ottovolante per la Borsa italiana e quelle europee, oggi Piazza Affari ha aperto subito in positivo, seppure in maniera cauta: Milano ha aperto con un +0,59%. Si preannuncia una settimana complessa, soprattutto dopo l’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale e il sostegno a Kamala Harris, con gli investitori che potrebbero aspettare a fare mosse avventate in Borsa in attesa che si sappia di più sul futuro della nazione americana.

A Piazza Affari davanti a tutti c’è Fineco, con un +5,42%, seguita da A2A, che ha registrato un incremento del 2,64%. Poi c’è Bper Banca e Diasorin, con guadagni rispettivi dell’1,48% e dell’1,41%. Azimut ha visto un aumento dell’1,38%, mentre Banca Popolare di Sondrio e UniCredit sono entrambe cresciute dell’1,27%. Anche Banca Monte dei Paschi di Siena e Hera hanno guadagnato l’1,24%. Infine, STMicroelectronics ha segnato un incremento dell’1,22%, e Nexi ha aperto con un rialzo dell’1,13%.

In calo per il momento il comparto automobilistico: Pirelli segna un -0,14%, mentre Ferrari è al momento a -0,13%.

Borse europee, apertura cauta

Anche le principali borse europee hanno aperto la giornata in maniera cauta dopo l’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa per le presidenziali Usa. Parigi è in rialzo dello 0,52%, raggiungendo i 7.573 punti, mentre Madrid guadagna lo 0,26%, attestandosi a 11.125 punti. Londra, invece, sale dello 0,46%, arrivando a 8.193 punti.

Al contrario, Francoforte apre con una perdita pesante del 2,37%; motivo di questo calo è l’azienda Varta, specializzata nella produzione di batterie e accumulatori, che all’apertura aveva visto un crollo dell’80% in seguito all’annuncio di una riorganizzazione finanziaria. Il titolo è stato così sospeso e l’indice tedesco ha subito recuperato terreno, segnando un incremento del +0,5% e raggiungendo i 18.252 punti.

Non brillano nemmeno le borse asiatiche: il taglio inaspettato dei tassi d’interesse in Cina non ha prodotto impatti significativi sulle borse, con Tokyo che ha registrato una perdita dell’1,16%, mentre Taiwan è scesa del 2,68%. Seul ha ceduto l’1,14% e Sidney ha visto un declino dello 0,5%. Tra i mercati ancora aperti, Hong Kong è in rialzo dello 0,58%, Shanghai è in calo dello 0,89%, Mumbai è rimasta invariata e Singapore ha perso lo 0,18%.

Spread a 129 punti

All’apertura dei mercati, il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark e il Bund tedesco con pari scadenza è rimasto stabile; lo spread è a 129 punti base, di poco in calo rispetto alla chiusura di venerdì. Il rendimento del Btp è leggermente sceso, attestandosi al 3,76%, rispetto al 3,77% registrato alla chiusura del giorno precedente.