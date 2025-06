123RF La lista dei Paesi più sicuri dove viaggiare.

In un anno segnato da guerre, tensioni geopolitiche e fragilità sociale, il Global Peace Index 2025, pubblicato il 23 giugno dall’Institute for Economics & Peace (IEP), fa il punto su quali sono i Paesi più sicuri al mondo. E lo fa in un momento in cui, a livello globale, stiamo assistendo a una escalation di conflitti.

Non a caso, secondo il report, nel 2025 si è registrato un deterioramento dello 0,36% dei livelli di pace media mondiale.

Come sono stati scelti i Paesi più sicuri al mondo

I Paesi individuati dal report Global Peace Index 2025 sono in tutto 10 e – nonostante le differenze culturali, geografiche e storiche – condividono alcuni tratti fondamentali, quali:

basso livello di militarizzazione, anche in un contesto globale sempre più armato;

governi stabili e trasparenti, con bassi livelli di corruzione e buone pratiche democratiche;

elevata coesione sociale, che si traduce in fiducia reciproca e basso rischio di tensioni interne;

assenza di conflitti interni o esterni e un basso rischio nell’essere coinvolti dai conflitti in corso;

sicurezza urbana e criminalità sotto controllo, rendendoli tra i più sicuri al mondo anche per i viaggiatori.

Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono.

1) Islanda, il paese più sicuro al mondo

Per il diciassettesimo anno consecutivo, l’Islanda si conferma il Paese più pacifico al mondo. Con un punteggio perfetto nell’indicatore “conflitti in corso”, zero coinvolgimenti militari e livelli minimi di criminalità, l’isola nordica è sinonimo di stabilità e sicurezza. È anche il Paese più sicuro del mondo, grazie a un tessuto sociale basato sulla fiducia e a istituzioni estremamente solide. Una meta perfetta per chi desidera paesaggi mozzafiato, rispetto delle regole e tranquillità assoluta.

2) Irlanda in seconda posizione

L’Irlanda conferma la seconda posizione anche nel 2025. I suoi punti di forza? Una politica estera neutrale, bassi tassi di incarcerazione, una democrazia efficiente e pochissimi episodi di violenza interna. Le percezioni di criminalità sono in calo e il rispetto dei diritti civili resta alto. Per chi ama i paesaggi verdi, le città vivaci ma non caotiche e la stabilità, l’Irlanda resta una meta d’elezione.

3) Nuova Zelanda al terzo posto

In crescita di due posizioni rispetto al 2024, la Nuova Zelanda si piazza terza, grazie a un miglioramento del 3,1% nella sua performance complessiva. In un mondo segnato da proteste e terrorismo, il Paese ha ridotto sia l’impatto delle manifestazioni violente sia la percezione di rischio. È una meta ideale per viaggiatori in cerca di sicurezza, natura incontaminata e senso civico.

4) Austria, pace nel cuore dell’Europa

Nonostante una leggera discesa in classifica, l’Austria resta una delle nazioni europee più sicure e pacifiche. La sua posizione centrale la rende crocevia culturale, ma anche bastione di stabilità in un continente dove i venti di guerra soffiano ancora. È un Paese con bassi livelli di criminalità, buon governo e una solida rete sociale.

5) Svizzera, la neutrale

La Svizzera è sinonimo di pace e diplomazia. Anche se perde una posizione rispetto al 2024, resta uno dei Paesi più stabili e sicuri al mondo. Qui si trovano istituzioni efficienti, bassa criminalità e una società caratterizzata da fiducia reciproca e coesione. Una destinazione perfetta per turismo di qualità e viaggi senza pensieri.

6) Singapore, la città modello dell’Asia

Singapore conferma la sesta posizione e si afferma come il Paese più pacifico del sud-est asiatico. Nessun coinvolgimento in conflitti, sicurezza urbana elevata, legalità diffusa e qualità dei servizi rendono questa metropoli un’oasi di stabilità in una regione in trasformazione. Ideale per viaggiatori e famiglie in cerca di ordine, innovazione e sicurezza.

7) Portogallo guadagna posizioni

Il Portogallo continua la sua ascesa nella classifica e sale al settimo posto nel 2025. Il Paese ha investito con successo in inclusione sociale, riduzione del crimine e stabilità politica. Meta ideale per chi vuole scoprire l’Europa autentica in un contesto di grande tranquillità, da Lisbona all’Algarve, passando per Porto e le isole atlantiche.

8) Danimarca scende ma resta una delle più sicure

La Danimarca scende di un gradino, ma resta una delle nazioni più pacifiche e sicure d’Europa. L’unico aspetto critico è l’aumento delle spese militari, dovuto al contesto di sicurezza regionale (in particolare la guerra in Ucraina). Tuttavia, il Paese mantiene elevati standard di sicurezza urbana, coesione sociale e welfare.

9) Slovenia, la sorpresa dei Balcani

La Slovenia si conferma al nono posto, ed è l’unico Paese balcanico nella top ten. Merito di una governance stabile, bassi livelli di criminalità, nessun coinvolgimento militare e una crescita equilibrata. Una meta sicura e affascinante, tra montagne, laghi e città storiche.

10) Finlandia, pace anche ai confini

La Finlandia rientra nella top ten nel 2025, nonostante le crescenti tensioni nell’area baltica e con la Russia. Il suo successo è dovuto al calo della percezione di criminalità e alla tenuta delle istituzioni. Un Paese che sa garantire sicurezza, trasparenza e una qualità della vita tra le più alte al mondo.