Abbiamo pensato per le vostre vacanze di dedicare un vademecum alla colazione al bar nelle capitali europee: qui puoi trovare i prezzi aggiornati di caffè, cappuccino, brioche e succo di frutta.

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Bere un caffè e fare colazione fuori casa non costa allo stesso modo in tutta Europa. Tra le principali capitali europee si passa da un espresso che in alcune città costa meno di 2 euro a consumazioni che superano i 4 euro nei Paesi con il costo della vita più elevato. Il divario aumenta ulteriormente se si considera una colazione completa con cappuccino, brioche e succo di frutta, il cui prezzo può risultare anche doppio a seconda della destinazione.

Per le vostre vacanze estive (i costi sono di giugno 2026) abbiamo confrontato i prezzi praticati nelle principali città europee. Il confronto prende in esame quattro prodotti, espresso, cappuccino, brioche (o croissant) e succo di frutta, dai quali sono stati ricavati anche il costo di una “colazione italiana” (espresso e brioche) e quello di una colazione completa.

Quanto costa un caffè nelle città europee

I prezzi più contenuti si concentrano soprattutto nell’Europa meridionale e nei Balcani. A Madrid, Atene, Podgorica e La Valletta un espresso rimane generalmente compreso tra 1,5 e 2 euro, mentre in città come Pristina il prezzo è ancora inferiore (1 euro).

Paese Città Espresso Cappuccino Brioche/Croissant Succo di frutta Colazione italiana Colazione completa Kosovo Pristina 1 1,2 2,5 2,5 3,5 6,2 Albania Tirana 1,24 1,85 1,54 2,27 2,78 5,67 Macedonia del Nord Skopje 1,47 2,28 1,79 2,44 3,26 6,52 San Marino Città di San Marino 1,5 2,2 2 3,5 3,5 7,7 Cipro Nicosia 1,6 2,9 2,8 4,5 4,4 10,2

Salendo verso l’Europa centrale iniziano a comparire listini decisamente più elevati. A Vienna, ad esempio, un espresso può superare i 4 euro nei caffè storici, mentre a Zurigo il prezzo sfiora i 5 franchi svizzeri. Nei Paesi nordici il confronto è ancora più evidente: in Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda il caffè viene venduto in valuta locale e riflette un costo della vita sensibilmente superiore rispetto alla media europea.

Paese Città Espresso Cappuccino Brioche/Croissant Succo di frutta Colazione italiana Colazione completa Svizzera Zurigo 5,25 6,78 4,27 6,34 9,51 17,39 Liechtenstein Vaduz 4,92 6,78 4,27 6,01 9,19 17,06 Islanda Reykjavík 4,83 6,93 5,57 5,95 10 18 Danimarca Copenaghen 4,28 5,62 3,35 4,28 7,63 13,25 Austria Vienna 4,2 5,8 3,2 5,4 7,4 14,4

Anche il cappuccino segue lo stesso andamento, ma con differenze ancora più marcate. In molte città costa tra il 20% e il 40% in più dell’espresso, mentre nei locali di fascia più alta il divario può essere ancora maggiore.

Quanto costa una colazione in Europa

C’è chi la mattina ama fare colazione con qualcosa di dolce, oltre che il solo caffè, e sono la maggior parte degli italiani. Per questo abbiamo incluso anche il costo di una colazione italiana, composta da espresso e brioche, e quello di una colazione completa con cappuccino, brioche e succo di frutta.

Paese Città Espresso Cappuccino Brioche/Croissant Succo di frutta Colazione italiana Colazione completa Albania Tirana 1,24 1,85 1,54 2,27 2,78 5,67 Macedonia del Nord Skopje 1,47 2,28 1,79 2,44 3,26 6,52 San Marino Città di San Marino 1,5 2,2 2 3,5 3,5 7,7 Kosovo Pristina 1 1,2 2,5 2,5 3,5 6,2 Moldavia Chișinău 1,98 2,72 1,73 2,23 3,71 6,68

Nelle città dell’Europa meridionale una colazione italiana resta generalmente sotto i 5 euro, mentre nell’Europa centrale supera frequentemente i 7 euro. Nei Paesi con il costo della vita più elevato, come Svizzera e Scandinavia, la stessa consumazione può arrivare a costare quasi il doppio.

Paese Città Espresso Cappuccino Brioche/Croissant Succo di frutta Colazione italiana Colazione completa Islanda Reykjavík 4,83 6,93 5,57 5,95 10 18 Svizzera Zurigo 5,25 6,78 4,27 6,34 9,51 17,39 Liechtenstein Vaduz 4,92 6,78 4,27 6,01 9,19 17,06 Danimarca Copenaghen 4,28 5,62 3,35 4,28 7,63 13,25 Norvegia Oslo 3,87 4,98 3,6 4,15 7,47 12,72

La colazione completa evidenzia divari ancora più ampi. L’aggiunta del succo di frutta, spesso una delle bevande più costose del menu, porta facilmente il conto oltre i 10 euro in molte capitali europee e oltre i 15 euro nelle destinazioni più care.

Le curiosità che emergono dal confronto

Il caffè, quindi, occupa solo una piccola parte del costo di una colazione. In molti casi, come mostrano i grafici, è il succo di frutta a incidere maggiormente sul conto finale, arrivando a costare anche il doppio di un espresso. Lo stesso vale per cappuccino e brioche, che in alcune destinazioni rappresentano la parte più consistente della spesa per una colazione.

Sorprende anche il divario geografico. Tra le città più economiche dell’Europa meridionale e dei Balcani e quelle della Scandinavia o della Svizzera il costo di una colazione completa può più che raddoppiare. Questo significa che con il budget necessario per fare colazione una sola volta nelle destinazioni più costose è possibile consumarne due, e in alcuni casi quasi tre, nei Paesi dove il costo della vita è più contenuto.

Anche le abitudini cambiano profondamente da uno Stato all’altro. L’espresso resta il simbolo della colazione in Italia e in buona parte dell’Europa mediterranea, mentre nel Nord del continente prevalgono bevande più grandi a base di latte o caffè filtro. Cambiano anche i prodotti da forno: al cornetto italiano si affiancano croissant francesi, cinnamon roll scandinavi e numerose specialità locali, perché anche un semplice pasto come la colazione può raccontare le differenze culturali tra i Paesi europei.