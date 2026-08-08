Treni, metro, autobus e taxi a confronto nei principali scali europei: ecco dove conviene scegliere il trasporto pubblico e dove il taxi incide di più.

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Un viaggio in Europa non inizia quando si entra in albergo, ma appena si esce dall’aeroporto. È in quel momento che molti turisti affrontano la prima spesa della vacanza, raggiungere il centro città. A seconda della destinazione in cui si atterra, però, il costo può cambiare radicalmente. In alcune capitali europee bastano pochi centesimi per salire su un autobus o un treno che porta direttamente nel cuore della città, mentre altrove un trasferimento in taxi può costare oltre 60 euro o richiedere più di un’ora di viaggio.

Per aiutarvi a muovervi tra le differenze di prezzo abbiamo analizzato i collegamenti dei principali aeroporti europei, prendendo in considerazione oltre quaranta. Per ogni aeroporto abbiamo censito i principali mezzi di trasporto disponibili (treno, metropolitana, autobus urbano, bus espresso e taxi) raccogliendo prezzi ufficiali, tempi di percorrenza, frequenza del servizio e disponibilità nell’arco della giornata.

Dove costa meno raggiungere il centro città

Le differenze sono evidenti già osservando i collegamenti più economici. Il record appartiene a Tbilisi, dove il treno che collega l’aeroporto internazionale alla stazione centrale costa appena 0,50 lari georgiani, pari a circa 0,16 euro, impiegando circa 35 minuti. Poco sopra si colloca Chișinău, dove il filobus dell’aeroporto costa appena 6 lei moldavi, equivalenti a circa 0,31 euro, una delle tariffe più basse rilevate nell’intero dataset.

Anche Erevan propone un trasferimento particolarmente conveniente: il bus espresso Elite Bus costa 300 dram armeni, circa 0,67 euro, mentre a Sofia la metropolitana permette di raggiungere il centro con 1,60 leva, poco più di 0,80 euro. A Vilnius bastano invece 0,80 euro per salire sul treno che conduce alla stazione centrale in circa otto minuti, uno dei migliori rapporti tra costo e tempo dell’intera analisi.

Città Aeroporto Mezzo Costo (€) Tbilisi Tbilisi International Treno 0,16 Chișinău Chișinău International Filobus 0,31 Belgrado Nikola Tesla Bus urbano 72 0,43 Zagabria Franjo Tuđman Bus urbano ZET 290 0,53 Bucarest Henri Coandă Bus 100 0,60

Restano sotto i due euro anche numerose altre città europee. A Bratislava il bus urbano costa 1,20 euro, a Riga l’autobus aeroportuale 1,50 euro, a Tallinn il tram 2 euro, mentre a Lisbona la metropolitana richiede un biglietto da 1,85 euro. Anche nelle grandi capitali dell’Europa occidentale il trasporto pubblico rimane spesso competitivo: a Madrid, Vienna, Berlino e Francoforte il costo del collegamento ferroviario o metropolitano resta, infatti, ampiamente inferiore rispetto a quello di un trasferimento in taxi.

I collegamenti più veloci tra aeroporto e centro

Non sempre il mezzo meno costoso coincide con quello più rapido. Alcuni aeroporti dispongono infatti di infrastrutture ferroviarie dedicate che permettono di raggiungere il centro in pochi minuti.

Il primato spetta a Ginevra, dove il treno collega il terminal alla stazione centrale in circa 7 minuti. Seguono Vilnius, con appena 8 minuti, e Francoforte, dove il collegamento ferroviario richiede tra 12 e 15 minuti. Anche Copenaghen rappresenta uno dei migliori esempi di integrazione tra aeroporto e rete urbana: sia il treno sia la metropolitana impiegano circa 13 minuti per raggiungere il centro.

Molto efficienti risultano anche Amsterdam Schiphol, collegata alla stazione Amsterdam Centraal in circa 15-20 minuti, e Vienna, dove il City Airport Train raggiunge Wien Mitte in circa 16 minuti. Tempi competitivi si registrano inoltre a Zurigo, Oslo, Stoccolma Arlanda e Helsinki, tutte città dove il trasporto ferroviario rappresenta l’opzione più veloce e affidabile.

Situazione diversa nei grandi aeroporti mediterranei. Da Roma Fiumicino il Leonardo Express impiega circa 32 minuti, mentre da Atene e Istanbul i tempi possono superare i 40-50 minuti, soprattutto utilizzando autobus o metropolitane con numerose fermate intermedie.

Dove il taxi pesa di più sul budget della vacanza

Le differenze diventano ancora più marcate osservando i taxi. Soltanto una parte degli aeroporti europei pubblica infatti tariffe fisse ufficiali, mentre nella maggioranza dei casi il prezzo dipende dal tassametro, dal traffico e dal percorso scelto.

Città Aeroporto Mezzo Costo (€) Parigi Charles de Gaulle Taxi (Rive Gauche) 65,00 Parigi Charles de Gaulle Taxi (Rive Droite) 56,00 Atene Athens International Taxi notturno 55,00 Roma Fiumicino Taxi 50,00 Parigi Orly Taxi (Rive Gauche) 45,00

Tra gli importi più elevati spicca Parigi Charles de Gaulle, dove il trasferimento costa 56 euro verso la Rive Droite e 65 euro verso la Rive Gauche. A Roma Fiumicino la tariffa fissa per raggiungere il centro storico è di 50 euro, mentre ad Atene il prezzo ufficiale è pari a 40 euro durante il giorno e 55 euro nelle ore notturne.

Più contenuta la tariffa di Madrid Barajas, fissata a 33 euro per le destinazioni all’interno della tangenziale M-30, mentre Napoli Capodichino applica tariffe comunali predeterminate per alcune aree della città.

Le città dove il trasporto pubblico conviene davvero

Incrociando prezzi e tempi di percorrenza emergono alcune destinazioni particolarmente efficienti. Vilnius è probabilmente il caso più emblematico: con 0,80 euro e appena 8 minuti di viaggio è difficile trovare un collegamento migliore in Europa. Ottime prestazioni anche per Ginevra, che unisce tempi record a un servizio ferroviario estremamente frequente, e per Francoforte, dove il centro è raggiungibile in circa un quarto d’ora.

Molto competitivo risulta anche Copenaghen, grazie a una metropolitana operativa ventiquattro ore su ventiquattro e a un collegamento ferroviario altrettanto rapido. Amsterdam Schiphol continua a rappresentare uno dei principali modelli europei per integrazione tra aeroporto e rete ferroviaria nazionale, mentre Vienna, Zurigo e Oslo confermano l’elevato livello di accessibilità tipico degli scali dell’Europa centrale e settentrionale.

Anche alcune città dell’Europa orientale sorprendono positivamente. Chișinău, Bratislava, Sofia ed Erevan dimostrano che un collegamento aeroportuale efficiente non richiede necessariamente investimenti miliardari: con costi inferiori a due euro è possibile raggiungere il centro utilizzando mezzi pubblici affidabili e accessibili.

Il nostro consiglio? Pianificare in anticipo il trasferimento dall’aeroporto consente spesso di risparmiare decine di euro, soprattutto nelle grandi capitali europee dove il trasporto pubblico rappresenta ormai un’alternativa veloce, economica e perfettamente integrata con il resto della rete urbana.