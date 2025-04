È italiana la spiaggia più bella al mondo del 2025, una perla della Sardegna, Cala Goloritzé, in vetta alla classica The World's 50 Best Beaches, chiusa dalla spiaggia della Pelosa

Fonte: ANSA Cala Goloritzé

Altro che Caraibi o Polinesia, la spiaggia più bella del mondo è in Italia. Il nostro Paese apre e chiude la classifica The World’s 50 Best Beaches del 2025 con due perle della Sardegna. Davanti a tutti gli scorci di sabbia bianca e acqua cristallina del pianeta, infatti, si piazza quest’anno Cala Goloritzè, sul litorale di Baunei, nel Nuorese.

La bellezza selvaggia dei ciottoli bianchi dell’esclusivo lido dell’Ogliastra ha superato 50 delle migliori mete balneari sparse per tutto il globo, dalle Filippine alle Seychelles, dall’Australia ai Caraibi passando per la Polinesia. Tra questa rientra anche la spiaggia della Pelosa di Stintino, in provincia di Sassari.

Cala Goloritzé

Dichiarata “monumento naturale” della Regione Sardegna nel 1993 e “monumento nazionale italiano” nel 1995, Cala Goloritzé è stata premiata come spiaggia migliore del mondo dal portale The World’s 50 Best Beaches, che stila la graduatoria sulla base dei voti di più di un migliaio di professionisti del settore turistico.

Descritta dal sito come “anfiteatro mistico in Italia”, Cala Goloritzé ha conquistato il riconoscimento grazie alla “sua bellezza selvaggia” che “ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. Che si guardi dall’alto o si stia in riva al mare con i piedi immersi nell’acqua, lo scenario è davvero mozzafiato”.

A dimostrazione della sua bellezza incontaminata, questo paradiso della Sardegna è raggiungibile soltanto a piedi, attraverso un facile percorso di trekking, o a nuoto, lasciando l’imbarcazione oltre il cavo tarozzato a 200 metri dalla battigia.

Per preservarne l’integrità, l’ingresso è a numero chiuso, limitato a un massimo di 250 persone al giorno, con un prezzo di accesso alla spiaggia che nell’estate 2024 era di 7 euro.

Le migliori spiagge in Europa

A chiudere la classifica delle 50 spiagge più belle del mondo è La Pelosa di Stintino “nota per le sue splendide acque turchesi e poco profonde” si legge nelle motivazioni, con la “sua posizione unica, con vista sull’iconica Torre della Pelosa del XVI secolo e sulla piccola isola di Piana, contribuisce al suo fascino unico”.

In Europa La Pelosa occupa l’ottava posizione nella classifica dei lidi migliori, sempre guidata da Cala Goloritzé, con le spiagge di Fteri e di Voutomi, in Grecia, al secondo e terzo gradino del podio.

La classifica delle spiagge più belle del mondo

La classifica World’s 50 Beaches, arrivata alla seconda edizione, è elaborata sulla base di otto criteri valutati dai Beach ambassador in giro per il mondo: l’unicità, la fauna selvatica, lo stato incontaminato, il suono della natura, l’accessibilità all’acqua, il mare non troppo agitato, il non eccessivo affollamento della spiaggia e l’atmosfera “idilliaca”.

Di seguito la graduatoria completa: