Intimissimi Uomo lancia una collezione lino perfetta per l’estate

Con la collezione Lino e Mare 2025, IUMAN – Intimissimi Uomo costruisce un nuovo immaginario maschile fatto di versatilità, comfort e raffinatezza disinvolta. Un’estetica essenziale, fluida, che accompagna l’uomo lungo tutta la giornata, dal sole del mattino fino all’oro del tramonto, passando senza forzature dal contesto urbano alle vacanze in riva al mare.

Protagonista assoluto della collezione è il lino, materia nobile e senza tempo, che viene reinterpretato in chiave moderna per dare vita a capi dalla linea rilassata, ma sempre curata nei dettagli. Un tessuto che respira, si muove e veste con naturalezza, mantenendo quella sobria eleganza che definisce da sempre l’identità del brand.

Città, viaggio e spiaggia: un guardaroba trasversale

Tra i pezzi chiave della collezione emerge la giacca sahariana, rivisitata in versione estiva: sofisticata e funzionale, rappresenta un vero passe-partout da indossare sopra una t-shirt per un look da viaggio o abbinata a una camicia per l’aperitivo in terrazza. A completare l’ensemble, troviamo pantaloni, lunghi o corti, che si rinnovano nella costruzione sartoriale, grazie a una nuova chiusura a bottone che unisce stile e comodità.

La palette cromatica fa il resto: una gamma di tonalità luminose e solari, dal sabbia all’arancio bruciato, passando per i verdi mediterranei e le sfumature calde del tramonto, pensate per accendere ogni abbinamento e dare personalità al look.

Il mare secondo IUMAN, tra performance e stile

Il racconto continua in spiaggia, dove la proposta beachwear punta su capi tecnici, confortevoli e ricchi di stile. Il protagonista? Il boxer Pegaso Shine, disponibile in una serie di tonalità sofisticate: blu intenso, verde timo, titanium e blue china. Per chi preferisce un approccio più sportivo, la collezione propone anche il modello lungo stile surfer, perfetto per chi cerca dinamismo senza rinunciare all’eleganza.

Un dettaglio che fa la differenza è l’inserimento dei coordinati papà-bambino, un’idea fresca e affettuosa, pensata per condividere la propria cifra stilistica con i più piccoli, in un gioco di complicità leggera e spontanea.

Una campagna tra dune, riad e sogni d’estate

A raccontare l’anima della collezione è una campagna visiva ambientata tra le dune di Essaouira e i riad di Marrakech. Paesaggi sospesi tra terra e luce, vento e silenzio, in cui i capi si muovono liberi, diventando parte di un’estate immaginata come uno spazio autentico in cui esprimere sé stessi.

In questo viaggio estetico e sensoriale, IUMAN propone un’estate all’insegna della libertà, della leggerezza e dell’essenzialità consapevole. Non solo un guardaroba, ma un modo di vivere la stagione calda con stile, spontaneità e un tocco di poesia.