I 3 yacht “Made In Italy” che devi assolutamente conoscere

Da oltre 60 anni i cantieri navali Sanlorenzo producono motoryacht di altissima qualità, frutto dell’incontro tra cura artigianale, design e avanzate tecnologie, realizzati su misura secondo le specifiche richieste dell’armatore.

Tra i principali produttori mondiali di yacht e superyacht, l’azienda può contare su quattro siti produttivi: La Spezia, dedicato alla produzione di superyacht, Ameglia per la produzione di yacht di media e grande dimensione, Viareggio, per la produzione di yacht superiori ai 100 piedi in vetroresina e infine Massa, il centro per lo studio e sviluppo dei nuovi modelli.

Scopriamo in questo video i tre modelli icononici, tra i quali spicca il 57Steel, un prototipo di 56,50 metri di lunghezza con 5 ponti e una stazza di 1050 GT, che verrà consegnato al suo armatore a inizio 2023. A livello di design, è stato curato da Bernardo Zuccon, che per la prima volta ha realizzato le linee esterne di un superyacht di queste dimensioni.