Sono in tutto 14 le nuove Bandiere Blu in Italia; le spiagge premiate con il prestigioso riconoscimento della Fee sono salite a 257, 23 delle quali sui laghi

ANSA Le nuove Bandiere Blu del 2026

La Foundation for Environmental Education (Fee) ha pubblicato il nuovo elenco dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu per le loro spiagge o porti turistici. La valutazione si basa soprattutto sulla qualità dell’acqua, ma anche sui servizi offerti ai bagnanti e sul rispetto dell’ambiente delle strutture.

I nuovi Comuni inclusi nella lista sono 14, mentre tre sono stati esclusi, portando il totale dell’aumento a 11 e quello generale a 257. Non si tratta soltanto di località marittime: ci sono infatti 23 Bandiere Blu lacustri in tutta Italia, oltre a 87 porti turistici marittimi.

Le nuove Bandiere Blu del 2026

Nel suo nuovo rapporto per l’assegnazione delle Bandiere Blu in Italia, la Fee, Ong riconosciuta a livello mondiale con sede in Danimarca, ha incluso 14 nuovi comuni:

in Calabria Amendolara (Cosenza), Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria);

in Emilia Romagna Rimini;

in Liguria Andora (Savona), Taggia (Imperia);

in Lombardia Limone sul Garda (Brescia);

in Puglia Morciano di Leuca (Lecce), Tricase (Lecce);

in Sardegna Teulada (Sud Sardegna);

in Sicilia Ispica (Ragusa), Lipari (Messina);

in Toscana Monte Argentario (Grosseto).

Sono tre invece i Comuni non confermati:

San Felice Circeo (Latina);

Patù (Lecce);

Castrignano del Capo (Lecce).

Il numero totale di Bandiere Blu supera ora i 250, arrivando a 257 Comuni con 525 spiagge, l’11,6% delle località marittime o lacustri italiane.

Le regioni con più Bandiere Blu

Come già accaduto negli scorsi anni, la regione più premiata in assoluto per il numero di Bandiere Blu è la Liguria, con una netta distanza rispetto alla Calabria e la Puglia, pari merito al secondo posto. La classifica completa recita:

Liguria, 35 comuni (+2); Calabria, 27 comuni (+4); Puglia, 27 comuni (+0); Campania, 20 comuni (+0); Marche, 20 comuni (+0); Toscana, 20 comuni (+1); Sardegna, 17 comuni (+1); Abruzzo, 16 comuni (+0); Sicilia, 16 comuni (+2); Trentino-Alto Adige, 12 comuni (+0); Emilia-Romagna, 11 comuni (+1); Lazio, 10 comuni (-1); Veneto, 9 comuni (+0); Basilicata, 5 comuni (+0); Lombardia, 4 comuni (+1); Piemonte, 4 comuni (+0); Friuli-Venezia Giulia, 2 comuni (+0); Molise, 2 comuni (+0).

Come viene assegnata una Bandiera Blu

La base del modo in cui la Fee assegna le Bandiere Blu è la qualità dell’acqua. Non si tratta, peraltro, di una valutazione istantanea, ma di analisi che proseguono nel corso di 4 anni prima che la Ong possa certificare una qualità minima che permetta di ottenere la Bandiera Blu. I test avvengono solo nel periodo estivo, ma i loro risultati non sono gli unici parametri valutati.

Altri fattori che possono essere importanti per i comuni che vogliono ottenere una Bandiera Blu sono:

una rete fognaria e una depurazione efficienti;

una raccolta differenziata molto avanzata;

urbanistica sviluppata in senso pedonale e ciclistico;

servizi di salvataggio nelle spiagge e abbattimento delle barriere architettoniche.

I vantaggi di ottenere una Bandiera Blu per un Comune sono diversi, tra cui anche una maggiore attività nel mercato immobiliare locale.