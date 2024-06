A luglio i turisti a spostarsi in giro per l'Italia saranno 18,2 milioni, dei quali 10 milioni saranno visitatori stranieri. Quali sono le mete più calde dell'estate 2024

Fonte: ANSA Le stime del turismo in Italia a luglio 2024

Le previsioni dell’Istituto Demoskopika parlano di un boom di turisti in Italia a luglio: 18,2 milioni di arrivi e 75,6 milioni di presenze (cioè il numero complessivo delle notti trascorse dai clienti in hotel e case vacanza). Si tratta di una crescita, rispettivamente, del +1,5% e del +1% rispetto allo stesso mese del 2023.

Il turismo a luglio 2024 in Italia

In crescita il numero dei turisti stranieri che dovrebbero arrivare a sfiorare le 10 milioni di unità. Rispetto all’anno scorso si tratta di un incremento del +3,6%. Gli stranieri rappresenteranno il 54,8% del totale degli arrivi previsti con 38,8 milioni di presenze (+2 rispetto al 2023). E sale, di conseguenza, anche la spesa turistica attesa che a luglio dovrebbe toccare quota 17,9 miliardi di euro, segnando un +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le prenotazioni negli hotel

Il 51% delle stanze degli hotel è già stato occupato per tutta la stagione. Si tratta del +5,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. La tariffa media per una camera doppia è di 160 euro (+5,5% rispetto all’anno scorso).

Presenze agli eventi

In tutta l’estate si attendono circa 4.000 eventi sparsi sul territorio nazionale fra concerti, festival, conferenze e manifestazioni sportive, senza contare gli innumerevoli altri eventi organizzati dalle varie pro loco e associazioni. I 4.000 eventi coinvolgeranno – si stima – un totale di 28 milioni di visitatori. Questi i calcoli dell’Enit, Agenzia nazionale del Turismo per il periodo giugno-settembre 2024.

Se spiagge, località montane e città d’arte tengono, sono anche i borghi e le mete meno note a promettere ottimi risultati per l’estate in corso: sagre e feste di paese prevedono di far registrare un incremento del +63,8% nell’affluenza rispetto al 2023.

Sono 20.000 le sagre realizzate ogni anno in Italia, per le quali si contano 48 milioni di visitatori, la maggior parte famiglie (45%) e giovani (31%).

I circa 290 eventi sportivi coinvolgeranno oltre 17 milioni di persone. E i circa 2.000 spettacoli musicali richiameranno oltre 5 milioni di persone. 3,5 milioni di spettatori saranno richiamati dai concerti classificati a medio impatto e quasi 1 milione a da quelli di alto impatto. In calendario anche 800 festival e 100 esposizioni che attireranno – secondo le stime – 3,7 e 1,7 milioni di partecipanti, rispettivamente.

Il commento

“Le nostre previsioni confermano, anche per il mese di luglio, una tendenza in crescita dei flussi turistici nel nostro Paese. Da evidenziare, inoltre, che secondo le nostre stime, si potrebbe registrare, per il mese osservato, il livello di internazionalizzazione più alto dal 2010 sia per gli arrivi che per le presenze”, ha dichiarato Raffaele Rio, presidente di Demoskopika.

I luoghi più caldi

Enit, elaborando dati di Data Appeal, Istat e Bankitalia, stima che saranno circa 1,6 milioni i passeggeri aeroportuali attesi in Italia da giugno a settembre, di cui l’82,7% dall’estero e il 17,3% di origine nazionale. Previsto un aumento del +4% della componente italiana rispetto allo stesso periodo del 2023. Dagli Usa si attendono oltre 285.000 passeggeri (18,3%). Seguiranno Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Il volo viene prenotato mediamente 4 mesi prima della partenza.

Secondo le previsioni, nel 2024 gli italiani opteranno soprattutto per Rimini, Riccione, la Sardegna e la Puglia. E i turisti stranieri sceglieranno in particolare Taormina, Cefalù, la Costiera Amalfitana, il Lago di Garda e il Lago di Como. A spingere le preferenze per i laghi, soprattutto, i visitatori tedeschi.

Secondo i dati rilasciati da Federalberghi, saranno 34,7 milioni gli italiani che trascorreranno almeno una notte fuori casa durante il periodo estivo.

L’Italia è nella top 10 del turismo globale del Forum economico mondiale: il nostro Paese si è piazzato al nono posto.