Mads Mikkelsen è il nuovo Global Ambassador di Zegna, volto della campagna Summer

Fonte: Ufficio stampa Zegna Campagna "Zegna in Summer"

Altri due obiettivi centrati a favore del Made in Italy. Il brand Zegna, leader dell’abbigliamento maschile del lusso, presenta la sua campagna per l’estate 2024 con il Global Ambassador Mads Mikkelsen. La campagna “Zegna in Summer” celebra il famoso attore fotografato con la collezione Oasi Lino. La nomina di Mads Mikkelsen come Global Ambassador di Zegna lo vede alla guida della community 232 di visionari del marchio italiano, accomunati dall’impegno per l’eccellenza e da un’audace capacità decisionale.

Fonte: Ufficio stampa

Presentata durante la sfilata estate 2024 a Milano, la collezione Oasi Lino incarna la visione di leggerezza del Direttore Artistico Alessandro Sartori per la stagione attraverso silhouette rilassate e una palette di colori ispirata al mondo naturale. Il know-how di Zegna nella produzione di tessuti di lusso, evidente all’interno della collezione, inizia nella regione francese della Normandia, dove vengono coltivate le fibre di lino più pregiate al mondo. Da qui, le fibre vengono trasportate in Italia e trasformate in una serie di tessuti pregiati Oasi Lino.

zegna

Fonte: Ufficio stampa

Tutti i tessuti Oasi Lino sono realizzati con fibre di lino che Zegna si impegna a certificare come tracciabili al 100% a partire dal 2024, rendendo la collezione l’ultimo sviluppo al progetto Road to Traceability del marchio. Ispirata ai valori fondanti del territorio naturale dell’Oasi Zegna, una superfice di 100 km2 nelle Alpi italiane e casa dei nostri valori, l’iniziativa Road to Traceability attinge all’eredità della coscienza ambientale e sociale che è stata al centro del marchio per oltre un secolo. Dal 1910, l’Oasi Zegna è stata rimboscata con oltre 500.000 alberi, trasformandola in un ecosistema fiorente e biodiverso.

«Sono davvero orgoglioso di continuare la mia collaborazione con Zegna e di essere il global ambassador della nuova collezione Oasi Lino SS24. Zegna è leader nella produzione di tessuti pregiati e un’eccellenza mondiale nel settore dell’abbigliamento maschile. L’impegno con la collezione Oasi Lino verso la sostenibilità e la tracciabilità è straordinario. Le fibre Oasi sono l’epitome della più alta maestria artigianale che viene impiegata in ogni prodotto Zegna. La filosofia e i valori di Zegna sono la ragione per la quale è un marchio autentico». Mads Mikkelsen, Global Ambassador di Zegna.

Fonte: Ufficio stampa

Ispirata all’Oasi Zegna e a una selezione di luoghi che riflettono l’attenzione al lifestyle della collezione Oasi Lino, la campagna “Zegna in Summer” vede Mads Mikkelsen indossare capi iconici Zegna, tra cui l’Alba Overshirt, le Triple Stitch Espadrilles e i nuovi occhiali da sole Orizzonte II.

La campagna sarà celebrata a livello globale a Shanghai il 23 maggio con un nuovo concetto di evento “Villa Zegna”. Ispirata alla casa originale del fondatore, situata all’interno dell’Oasi Zegna, “Villa Zegna” permette a una selezione di ospiti di esplorare il mondo di Zegna attraverso un viaggio multisensoriale.

Fonte: Ufficio stampa

“Villa Zegna” rappresenta il nuovo modo di Zegna di interagire con i suoi top customers, offrendo loro esperienze private capaci di creare nuove connessioni con il brand. L’evento garantisce un accesso senza precedenti alla storia di Ermenegildo Zegna, il visionario fondatore che negli anni ’30 ha piantato più di mezzo milione di alberi e costruito una strada per collegare il territorio che aveva immaginato come Oasi Zegna.

Durante questa settimana, ZEGNA ha ospitato alcune cene esclusive per celebrare “VILLA ZEGNA” a Shanghai, insieme ai suoi ambasciatori globali, Mads Mikkelsen e Wu Lei. L’esperienza privata ha riunito i più stretti amici del marchio, opinion leader, celebrità, top clients, influencer e stampa per celebrare questo momento emozionante e la nuova campagna Primavera Estate 2024 Oasi Lino.