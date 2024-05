Lacoste gioca in grande, ecco la nuova campagna “Play Big” con sei ambasciatori speciali

Fonte: Ufficio stampa Lacoste Campagna Lacoste "Play Big"

Quest’anno Lacoste raggiunge nuovi traguardi con l’incredibile campagna del brand intitolata “Play Big“, il brand affonda così le sue radici nell’iconicità e nell’arte. Esplorando nuovi territori e ponendo l’arte al centro del marchio, il 2024 è innegabilmente un grande anno per il Coccodrillo.

Nel 2024, Lacoste coglie con coraggio l’opportunità di portare la moda sportiva a un livello superiore con questa nuova eccezionale campagna, “Play Big”, presentata con un trattamento artistico elevato. Sempre al fianco del suo iconico coccodrillo, Lacoste dimostra la sua forza, imponendosi ancora una volta come un marchio decisamente lungimirante, che si adatta ai tempi e gioca un ruolo chiave nella loro evoluzione, con audacia, spirito e stile.

Così come il coccodrillo continua a evolvere, Lacoste continua a fare del mondo il terreno di gioco dei suoi fan, ispirandoli a creare il proprio gioco: “Play Big” è una potente chiamata all’azione che cattura l’impatto dell’iconico Coccodrillo, abbracciando la forza interiore di ogni ambasciatore al centro di questa campagna e lo spirito inarrestabile del marchio pioniere della moda e dello sport.

Fonte: Ufficio stampa Lacoste

Per dare vita a questa spettacolare campagna, Lacoste si è rivolta a quattro delle menti creative più talentuose del settore, con un’affinità unica per il colore, la luce e la forma: gli artisti contemporanei Imruh Asha e Ibby Njoya, il rinomato fotografo Willy Vanderperre e Antonio Sánchez, celebre per la colonna sonora di Birdman. Insieme, hanno rinterpretato l’iconico coccodrillo come una miscela magistrale di ingegneria minuziosa, arte tessile e artigianato, trasformandolo in una grandiosa opera d’arte di 8 metri di lunghezza e quasi 3 di altezza, con le fauci spalancate.

Un maxi coccodrillo: il cuore di questa campagna artistica

Per questa campagna, Lacoste ha scelto di mettere in primo piano un coccodrillo gigante, vibrante rappresentazione del marchio: colorato, giocoso e sovradimensionato, illustra perfettamente il savoir-faire e l’arguzia di Lacoste.

In quanto pioniere della moda sportiva, per Lacoste era essenziale fare riferimento al tennis, elevando materiali tessili come la rete, la polo di cotone e la maglieria, per creare un forte legame tra moda e savoir-faire. Così, la colossale scultura del coccodrillo è realizzata interamente con materiali tradizionali del tennis.

Sei ambasciatori iconici, vediamo chi sono:

“Play Big” trova il suo cuore pulsante nell’unicità e nella forza di sei ambasciatori iconici, ognuno dei quali è una figura di ispirazione nel proprio campo e incarna l’audacia, la creatività illimitata e la fiducia che sono l’essenza stessa di Lacoste. Il faro di questa campagna, l’iconico coccodrillo, interagisce in modo unico con ogni ambasciatore, riflettendo il suo stile individuale, la sua personalità e la sua forza motrice.

Fonte: Ufficio stampa Lacoste

Oltre Novak Djokovic e Venus Williams, tra gli ambassador ci sono anche l’attore francese Pierre Niney, la cantante e modella sudcoreana Jeon Somi, l’attore sudcoreano Ahn Hyo Seop e l’attore cinese Wang Yibo interagiscono con The Crocodile ciascuno a modo suo, riflettendo stile individuale e personalità.

«In Lacoste siamo molto orgogliosi di attingere a un ricco patrimonio mantenendo uno spirito di innovazione. – spiega Catherine Spindler, deputy Ceo di Lacoste – E poiché ci sforziamo costantemente di reinventarci, questa nuova campagna “Play Big” è un’occasione per riaffermare il potere del nostro iconico coccodrillo, le nostre radici nella moda e il posto che ci spetta nel regno dello sport e in particolare del tennis».