Il Golfo di Napoli si affaccia sul Duomo, la magia Paul & Shark alla Milano collezioni

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark Paul & Shark presenta la collezione Riviera Capri SS25

Capri fa capolino in Piazza Duomo a Milano, in occasione della Fashion Week Men’s Primavera/Estate 2025, Paul & Shark presenta la collezione Riviera Capri SS25, un nuovo drop del racconto Riviera che per questa stagione abbraccia i colori, le stampe e le vibrazioni dell’isola più apprezzata del Golfo di Napoli.

È un sabato di quasi estate. Tra il vocìo dei turisti che affollano le vie del centro di Milano, girato l’angolo, alberi carichi di limoni profumati indicano il percorso verso la Terrazza Duomo, trasformata per l’occasione da Paul & Shark in uno spaccato dell’isola di Capri nel cuore vibrante della città: un assaggio d’estate, una fuga tutta italiana, una terrazza incantata, sospesa tra cielo e mare.

Stile old money e minimal chic

Ad accogliere gli ospiti in questo elegante angolo di paradiso firmato dal brand, maioliche bianche e azzurre, componenti di arredo con texture a righe blu, fantasie e nuance che celebrano l’armonica fusione tra l’identità dell’isola di Capri e lo stile di Paul & Shark.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Al Mar Mediterraneo, che scompare all’orizzonte, si avvicendano le guglie del Duomo di Milano, ammirabili dalla terrazza: socchiudendo gli occhi e sprofondando sui divanetti in vimini dell’Area Lounge della Terrazza, si immagina il suono dolce e vigoroso delle onde che si infrangono sui Faraglioni.

L’atmosfera è accogliente e rilassata, il tempo trascorre lento, scandito dal moto del sole e allietato da limonate fresche e sorbetti agli agrumi di Capri: un vero e proprio viaggio tra i colori e i sapori tipici dell’isola. In lontananza si scorge un artista di strada che, sulla melodia folcloristica partenopea, firma opere d’arte in acquerello che celebrano i paesaggi unici di Capri.

All’interno di questo quadro pittoresco, troviamo modelli che indossano i capi della Collezione Riviera Capri PE25 e che, come turisti animati, sono bramosi di scoprire i segreti dell’isola.

Una collezione dallo stile minimal chic, in cui grande attenzione è riservata ai materiali, ai dettagli e ai colori. Costumi in tessuto stampato ultralight ad asciugatura rapida sono abbinati a polo in seta e morbide camicie in lino colorato. Spicca nella collezione la stampa realizzata con Liberty of London, un fermo immagine di Capri, l’isola viene raffigurata con le sue stradine tortuose, le bouganville fiorite, gli edifici storici e le piccole barche dei pescatori locali.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

I dettagli sono nitidi, come dipinti realizzati con pennellate di luce e ombra, che catturano l’essenza stessa dell’isola.

Paul & Shark continua così il proprio viaggio estivo, iniziato nel 2023, tra le più affascinanti coste Mediterranee, un percorso cui protagonista resta, appunto, il mood Riviera che, di anno in anno, si rinnova avvicinandosi a nuove iconiche località costiere del Mediterraneo. Un omaggio al dolce vivere estivo, alle bellezze naturali marittime, ai sapori e ai colori di queste rinomate cittadine di vacanza.