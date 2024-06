Il meglio del contemporary menswear cinese arriva al Pitti con China Wave

Fonte: Ufficio stampa KB HONG BY K-BOXING al Pitti con China Wave

Il meglio del contemporary menswear cinese arriva in Fortezza da Basso grazie a CHINA WAVE, l’area speciale frutto della partnership tra Pitti Uomo e China National Garment Association. Negli spazi delle Costruzioni Lorenesi, andranno in scena i brand e i designer selezionati per “CHIC In Pitti Uomo”, iniziativa con la quale CHIC (China International Fashion Fair) vuole promuovere i brand cinesi che si contraddistinguono per qualità ed estetica.

Fonte: Ufficio stampa

CHINA WAVE, tema scelto per questa partecipazione speciale, proporrà alla community internazionale di Pitti Uomo una mirata selezione di collezioni maschili cinesi come: Valleyouth, KB HONG by K-BOXING, Raxxy, JDV, Blackhead e Keyone by Hattershub. In calendario anche un cocktail di presentazione alle Costruzioni Lorenesi, martedì 11 giugno alle ore 13.00.

Ecco le selezioni al Pitti Uomo:

Valleyouth

Cofondato da Li Wenjie, stilista, e Geng Hualiang, paesaggista, un menswear brand giovane che combina i concetti di ‘Valley’ e ‘Youth’. Il design guarda agli elementi naturali partendo da esperienze del quotidiano e intuizioni personali. La giovinezza è percepita come stato d’animo, tra attitudine indipendente e ricerca della libertà.

KB HONG by K-BOXING

Da K-BOXING, leader cinese nel segmento del business casual maschile, nasce una linea di alta gamma. Lanciata nel 2020 alla Milan Fashion Week, forte di oltre 40 anni di saper fare e qualità unite al design, la collezione fonde estetica orientale ed eleganza italiana valorizzando la moda cinese.

Raxxy

Christopher Raxxy si posiziona come luxury brand di piumini proiettato al futuro per un’ampia influenza globale. Intreccio intelligente di cultura tradizionale cinese e artigianato innovativo, accosta fashion design internazionale e pensiero logico-matematico… per una nuova estetica futurista.

JDV

Acronimo di J-Different View, questa label punta a portare avanti una prospettiva unica. Il suo impegno condensa esperienze di vita nei modelli di collezione, con il messaggio: “Vestirsi non è solo indossare un abito, ma un modo di vivere”. Una proposta riservata agli appassionati della vita.

Blackhead

Di stanza a Shanghai, un concept di accessori che affonda le radici nel realismo. Sfida alle convenzioni per un design audace e stravagante che incoraggia la ricerca di autenticità. Veicolato dagli accessori, è un movimento di espressione corporea e insieme un archivio culturale rivolto ai giovani.

Keyone by Hattershub

Una collezione headwear che combina dettagli street e attitudine di carattere. Già apprezzata da esperti del fashion system e appassionati, Keyone crede nel pensiero indipendente come essenza di un marchio. Declina le tendenze senza seguire le convenzioni, incoraggiando un approccio giocoso al vestire.