Pitti Time, la nuova visione di Pitti Immagine

Fonte: Ufficio Stampa

Mancano pochi giorni al Pitti Immagine Uomo edizione 105, la fiera più importante al mondo dedicata all’universo maschile nella città di Firenze dal 9 al 12 gennaio 2024, il tema scelto per questa edizione invernale alla Fortezza da Basso è PITTITIME, una visione del tempo che cambia completamente la sua impostazione uniforme, accelerando e decelerando alla ricerca del suo ritmo ideale, così come fa la moda alla costante ricerca del capo giusto al momento giusto, questo il commento dal palco della conferenza Francesca Tacconi Coordinatore Eventi Speciali di Pitti Immagine. “Ci siamo chiesti cos’è Pitti rispetto al tempo: per noi è un meridiano della moda, un momento che dà un punto di partenza, fa confrontare le persone. Per la campagna abbiamo realizzato un video – con la regia di Leonardo Corallini e la direzione creativa di Angelo Figus – i cui protagonisti sono uomini che si assomigliano ma di diverse età, per rappresentare lo scorrere del tempo. Indossano capi color cammello, un colore senza tempo, ma alcuni sono in un materiale tradizionale come il cashmere mentre altri in tessuti tecnici innovativi. Le città che fanno da sfondo alla campagna sono inventate, ma con alcuni pezzi storici reali”.

Tanti sono i progetti, le collaborazioni e gli anniversari che faranno da cornice a questa invernale edizione, tra questi il ritorno del brand Barbour con due collaborazioni importanti, la prima con Baracuta attraverso una capsule per la stagione invernale 2024/25 e l’altra con Tokihito Yoshida con una declinazione della famosa wax jacket, G-Star Raw invece ci farà scoprire la sua collaborazione con Marteen Baas, uno dei creativi più importanti ed influenti di questi tempi che con le sue opere d’arte realizzate con gli scarti del denim ci regalerà la sua innovativa visione di moda. anche il brand Fay farà il suo debutto alla Fortezza da Basso di Pitti Uomo con il progetto Archive curato da Michele Lupi che riporta il brand al suo DNA e all’attitudine storica workwear, il marchio Guess ha scelto Pitti Immagine Uomo per il lancio della sua nuova linea Guess Jeans di Nicolai Marciano un progetto che punta completamente sulla sostenibilità, Tod’s ci rivelerà la sua prima collezione creata per Automobili Lamborghini, Replumè invece presenterà il suo progetto “The Wounds of the Earth” che sarà una vera e propria denuncia sulle condizioni del nostro pianeta attraverso un installazione ispirata al Messner Mountain Museum, Bikkembergs coglierà l’occasione del Pitti per presentare il design e lo stile del nuovo design concept dedicato alle prossime aperture dei suoi negozi monomarca, Ecoalf brand spagnolo con una fortissima sensibilità sul concetto dell’eco sostenibilità e del riciclo con un obiettivo che è quello di ridurre il consumo di acqua e le emissioni di CO2 con il progetto Zero 2030, in più presenterà i suoi innovativi cappotti Dyed Dope, Blundstone presenterà i suoi modelli classici e Vegan insieme alle proposte Heritage.

Pitti Uomo 105 vedrà anche l’anteprima di Achiless Ion Gabriel un giovane designer finlandese attualmente il creativo del brand Camper che presenterà la sua prima personale collezione attraverso un progetto immersivo e gender neutral con capi di ready to wear, scarpe e molti accessori, il brand americano Todd Snyder sarà invece protagonista di uno showcase alla stazione Leopolda. Sono davvero tante le presentazioni di questa edizione sia dentro la Fortezza da Basso sede storica del Pitti, che nella città di Firenze dove più di 835 brand del settore maschile tra questi una grande percentuale di marchi stranieri (43%) faranno da cornice a questa kermesse internazionale che vedrà protagonista l’uomo in tutte le sue declinazioni, sono attesi nel capoluogo toscano giornalisti da tutto il mondo, buyer internazionali, influencer e celebrities importantissimi per raccogliere tutta quanta l’energia creativa e positiva che questa fiera riesce a diramare.

Anche per questa edizione il Pitti Uomo prevede vari segmenti che passano dal formale allo sportswear come, Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dinamic Attitude, Superstyling , I Go Out, Virtual Hub Circular Fashion uno spazio dedicato all’amatissimo e di tendenza Vintage, ogni segmento lo si trova nei vari padiglioni della Fortezza da Basso per farci scoprire l’universo poliedrico maschile, ricordiamo anche lo spazio dedicato ai nostri amici a 4 zampe “Pittipets” dove potremmo scoprire le novità e gli accessori per i nostri animali attraverso le creazioni di designer e marchi importanti. L’edizione 105 del Pitti Uomo prevede per la prima volta un progetto dedicato alla moda tedesca che sta vivendo una nuova era, il progetto si chiama “Neudeutsch” curato da Julian Daynov un talentuosissimo ricercatore di tendenze che ha selezionato 17 talenti al loro debutto proprio nella città di Firenze, un’altra collaborazione del Pitti e quella con la Francia attraverso la partnership con Promas un ufficio che si occupa della promozione dell’abbigliamento maschile francese con la presentazione di 30 marchi proprio in questa edizione, rimane vivo anche l’accordo che ormai vige da qualche edizione con il Giappone per un Pitti Immagine Uomo sempre più internazionale.