Fonte: ANSA Oscar il guadagno dei vincitori

La notte degli Oscar è il momento più atteso dell’anno dagli appassionati di cinema in quanto si tratta di un evento di portata mondiale che riguarda il mercato cinematografico più importante al mondo, quello degli Stati Uniti. Attori, registi e maestranze del cinema sono per una notte tutti nello stesso teatro, il Dolby Theatre, e si contendono la tanto ambita statuetta dorata dell’Academy Award. Vincere questo premio, la storia lo insegna, può cambiare la carriera di un attore o un regista, oltre che comportare per lo stesso ingenti guadagni economici, motivo questo che spinge spesso a chiedersi quanto guadagni il vincitore di un premio Oscar.

Quanto guadagna il vincitore di un Oscar

La prima forma di guadagno derivante dalla vittoria di un Oscar di Hollywood è sicuramente la visibilità. Ricevere la statuetta dorata, infatti, conferisce prestigio e credibilità in tutto il mondo, oltre a rendere molto attrattiva l’opera per la quale si è vinto il premio. Molti film, infatti, escono in concomitanza alla serata degli Oscar o, se già in sala, ottengono una spinta considerevole al botteghino. Inoltre, gli attori e gli sceneggiatori, così come i registi e tutte le maestranze del cinema che ricevono un premio importante come l’Oscar, acquistano grande popolarità e prestigio, entrando di diritto nella storia del loro settore, con tutto quello che ne consegue in termini di maggiori guadagni economici nel futuro.

Oscar, il montepremi per i vincitori

Dato l’importate eco internazionale esercitato dagli Oscar del cinema di Hollywood, sono in molti a pensare che i vincitori percepiscono un montepremi in denaro insieme alla statuetta. È bene chiarire fin da subito che così non è: il regolamento dell’Academy Awards non prevede infatti che ai vincitori degli Oscar venga elargito un premio in denaro. Il guadagno economico è, dunque, tutto indiretto e potrà essere percepito nell’immediato dai vincitori solo nei casi in cui gli stessi abbiano dei proventi che variano in base all’incasso di un film che, come detto, tende ad andare meglio al botteghino internazionale se ha ottenuto un elevato numero di premi nella notte delle star del cinema hollywoodiane.

L’effetto Oscar nel lungo periodo

Chi vince un Oscar porta con sé a casa “soltanto” la statuetta, la gloria e la celebrità. Di tangibile, per i poco avvezzi ai sentimenti, potrebbe esserci molto poco, mancando quasi del tutto la componente economica. L’impatto di una statuetta dell’Academy di Hollywood sulla carriera di un professionista del cinema, tuttavia, si vede nel lungo periodo, in quello che è comunemente definito come effetto Oscar. La notorietà che deriva da una vittoria al Dolby Theatre porta storicamente con sé grandi guadagni nei lavori successivi: tutti cercano infatti di accaparrarsi i professionisti, i registi, gli attori, gli sceneggiatori, i produttori, i compositori e le maestranze che meglio hanno saputo captare il gusto del pubblico e dell’Academy. I casi da portare in esempio si sprecano, da Jennifer Lawrence a Emma Stone passando per Jared Leto: tutti trionfatori al Dolby Theatre che subito dopo hanno visto la loro carriera avere una forte accelerazione.