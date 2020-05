Pensioni, la Regione Campania raddoppia le minime: come funziona il piano De Luca

editato in: da

Per far fronte alla grave situazione che si è determinata con l’epidemia da Covid-19, la Regione Campania ha deciso di varare un programma speciale di aiuti con un maxi stanziamento pari a 908 milioni di euro.

Il Piano per l’Emergenza Socio Economica

Il Piano per l’Emergenza Socio Economica voluto dal governatore Vincenzo De Luca contiene specifiche misure di sostegno a famiglie e imprese campane.

L’obiettivo è quello di offrire alle fasce più deboli della popolazione e al sistema produttivo campano un sostegno concreto per affrontare al meglio le conseguenze di settimane di stop dell’attività sociale e lavorativa.

L’aumento delle pensioni minime

Oggi, finalmente, partono i bonus per chi percepisce le pensioni minime e per i lavoratori stagionali del turismo. Una “giornata storica” l’ha definita De Luca.

In particolare, riceveranno il complemento a 1.000 euro (dai 450 ai 650 euro di partenza) 170.317 pensionati titolari di assegni sociali, pensioni sociali e pensioni di vecchiaia integrate al minimo. De Luca lo aveva promesso a inizio maggio: “Daremo un bonus a 250mila pensionati per portare le pensioni minime e sociali fino a 1000 euro, per i mesi di maggio e giugno” aveva detto.

Come ricevere la pensione

I pensionati che ricevono la pensione mediante accredito su libretti postali, conti correnti e carte ricaricabili – quasi il 92% degli interessati – riceveranno l’integrazione della Regione Campania della mensilità di maggio con valuta 29 maggio.

Coloro che, invece, ritirano la pensione per cassa allo sportello postale – poco più dell’8% degli interessati – potranno recarsi presso gli uffici postali a partire dal 4 giugno. In quest’ultimo caso i pensionati che dovranno andare a ritirare il bonus regionale presso gli sportelli postali riceveranno, entro il 4 giugno, apposita comunicazione da parte di Poste Italiane.

L’aiuto agli stagionali del turismo

Sempre con valuta 29 maggio, 19.596 lavoratori stagionali del turismo riceveranno la prima mensilità, delle quattro previste, dell’integrazione regionale pari a 300 euro.

Il Piano Socio Economico della Regione Campania suddivide gli aiuti in sei categorie: microimprese, professionisti, famiglie, studenti, casa e migranti. Qui potete trovare tutte le info utili.