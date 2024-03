Cillian Murphy sarà il nuovo volto di Versace Icons per il debutto della campagna uomo.

Versace annuncia Cillian Murphy come volto di Versace Icons per il debutto della campagna uomo. Si tratta della prima campagna Versace per l’attore premio Oscar, che lo vede indossare i capi più emblematici e senza tempo della collezione uomo Versace Icons.

Per l’occasione ha scelto custom made Atelier Versace, composto da una giacca monopetto in tweed di lana con revers a lancia in seta a contrasto, una camicia in seta bianca plissettata con bottoni a scomparsa, e pantaloni in lana mohair con fascia in seta. Papillon nero e scarpe lucide per gli accessori, mentre sul nero del bavero spicca la spilla, una corona a forma di spirale.