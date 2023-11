Gucci-Sinner: un portafortuna in campo

Fonte: IPA Jannik Sinner in campo con borsone Gucci.

Che serata quella delle Nitto ATP Finals a Torino, una vittoria acclamata quella del giocatore Jannik Sinner che è riuscito a battere per la prima volta il temuto Novak Djokovic.

Oltre a Nike, il ventiduenne, ha uno speciale rapporto in campo (e non solo) con il luxury brad Gucci. A Wimbledon 2023 il tennista ha lanciato la sua collaborazione con la maison simbolo del lusso Made in Italy.

In campo con il borsone esclusivo GG

Sinner è sceso in campo più volte portando in spalla un borsone con l’iconico pattern GG della maison di lusso. Ma non si tratta di un modello qualunque: il pezzo esclusivo, creato appositamente per lui, viene prodotto con il famoso tessuto impermeabile, impreziosito dal nastro Web nei colori distintivi di Gucci verde-rosso-verde.

Il borsone è stato personalizzato con “JS” le iniziali di Jannik Sinner, sottolineando la collaborazione esclusiva tra l’atleta e Gucci, e rendeva omaggio alla tradizione artigiana della Maison, celebrando l’illustre storia del brand all’insegna dei viaggi e della moda.

Un accessorio che è diventato immediatamente un pezzo cult, non unico, in quanto lo stesso modello (ma con particolari gialli e blu) era stata scelta dal campione lo scorso agosto durante gli US Open.

Però a Torino, per la Nitto ATP Finals, Sinner ha voluto osare, scegliendo una nuovissima ed esclusiva versione dell’ambito accessorio, questa volta i dettagli sono azzurri abbinati alla tonalità simbolo del torneo. Il tennista ha osato anche contro il rivale storico Nole Djokovic, che ha battuto dopo tre ore molto dure. Ad oggi Jannik occupa il quarto posto nella graduatoria mondiale del tennis.

Sinner da De Sarno a Gucci Ancora

In prima fila alla SS24 di Gucci c’era anche lui, Sinner che lo scorso 22 settembre a Milano ha indossato per la sfilata un completo color champagne ricoperto dal monogram in rilievo (tinta su tinta) caratteristico della casa fiorentina. Un rapporto che continua e si fa sempre più forte anche con il direttore creativo Sabato De Sarno che l’ha voluto come testimonial del marchio.

Alla sfilata Sinner era accompagnato dalla calciatrice della Lazio Women Eleonora Goldoni, subito sono scattate voci su un presunto flirt tra i due, non confermato.

«Grazie a Gucci sto imparando a conoscere meglio la moda – ha raccontato Sinner in un’intervista – Sono andato a qualche sfilata e ho visto moltissime cose nuove. Sono diventato più curioso, durante gli shooting non voglio solo essere scattato, ma mi piace capire cosa sto indossando. È un modo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, ora lo capisco meglio».