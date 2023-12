Serre bioclimatiche: vederci chiaro dal design al risparmio

Sapevi che è possibile aumentare lo spazio disponibile in una casa o di un locale commerciale, generando allo stesso momento un risparmio per te e un beneficio per l’ambiente? Grazie alle serre bioclimatiche a lamelle orientabili di WEESE® ti godi design e risparmio energetico.

Vediamo come funziona questo sistema innovativo.

Le serre bioclimatiche sono una delle soluzioni WEESE® dal design fine, utile per aumentare gli spazi disponibili di casa o di un locale commerciale. Per esempio con questo sistema si può creare un’area relax che arreda la casa, un’area palestra sul terrazzo o in giardino, oppure come ampliamento dell’area aperitivi di un locale.

WEESE® Serre Bioclimatiche a lamelle orientabili è sinonimo di risparmio energetico poiché modula la quantità di luce ombreggiando d’estate la facciata del tuo edificio, mantenendolo al fresco e preservandone la giusta aerazione. Il sistema lascia passare luce e calore solare anche nel periodo invernale, contribuendo ad un veloce raggiungimento e ad un agevole mantenimento della temperatura ottimale.

Le serre bioclimatiche WEESE® sono studiate e realizzate proprio per sfruttare al meglio le aree esterne di ogni tipo, alimentare la dotazione energetica interna, e contribuire positivamente al risparmio energetico e alla salvaguardia dell’ambiente. Per ottimizzare la loro abitabilità queste soluzioni sono dotate di un sistema di lamelle orientabili, funzionali e versatili, che si adattano facilmente alle variazioni climatiche e di luce, e che garantiscono all’ambiente la giusta irradiazione del sole: aperte nel periodo invernale o chiuse durante l’estate, contribuiscono alla ventilazione e all’areazione dello spazio interno e ad un veloce raggiungimento della temperatura ottimale.

La presenza di lamelle orientabili, o di un altro sistema di filtraggio del sole, è comunque uno dei requisiti fondamentali per l’installazione di questo genere di serre, che godono della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, prevista per gli interventi di ristrutturazione con impatto ecologico.



L’installazione delle serre bioclimatiche è sottoposta ad una serie di vincoli e parametri e richiede quindi un’attenta progettazione che sappia coniugare sia gli aspetti bioclimatici che quelli tecnico/architettonici. I progettisti specializzati WEESE® curano con attenzione ogni dettaglio relativo agli aspetti tecnici e realizzativi delle serre, e forniscono il supporto necessario per individuare e rispondere adeguatamente alle normative locali.

