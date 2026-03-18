Export record e valore dei prodotti locali a tavola: il paradosso del vino italiano tra mercati esteri e ristorazione regionale. Cosa dicono i dati

iStock Brindisi con calici di vino rosé in un ristorante italiano

Mentre il vino italiano conquista i mercati internazionali con performance record, all’interno dei ristoranti del Paese continua a prevalere una logica fortemente locale. Secondo un’analisi condotta da Trinko, piattaforma digitale che connette i professionisti della filiera del vino, la ristorazione italiana privilegia le etichette locali. Infatti, le cantine italiane riescono spesso a vendere più facilmente all’estero che a entrare nei ristoranti di una regione diversa dalla propria.

Il vino scelto dai ristoratori italiani

Da quello che emerge dai dati pubblicati, tra il 70% e il 75% delle etichette presenti nelle carte dei vini italiani dei ristoranti italiani proviene dalla stessa regione in cui si trova il locale. Questo perché non si tratta di un semplice elenco di bottiglie, ma di uno strumento che contribuisce a definire l’identità del ristorante.

Per questo motivo, i ristoratori, insieme ai sommelier, costruiscono la carta dei vini tenendo conto della coerenza con la proposta gastronomica, ma anche della valorizzazione del territorio, la sostenibilità dei costi e semplicità nella gestione delle forniture. Varianti, queste, più facili da curare se c’è una relazione diretta con i produttori.

Non a caso, un altro elemento centrale emerso dall’analisi riguarda il peso delle relazioni personali, che nel mercato del vino nella ristorazione italiana è ancora fortemente basato su rapporti diretti tra produttori, distributori e ristoratori. E la prossimità geografica facilita incontri, degustazioni, eventi e collaborazioni.

Al contrario, per una cantina che opera fuori regione, entrare in questo circuito richiede uno sforzo molto più elevato. Non basta la qualità del prodotto, ma servono rete commerciale, presenza sul territorio e capacità di costruire relazioni nel tempo.

Export vs mercato interno: un paradosso solo apparente

Il fatto che sia più facile esportare che entrare in un ristorante fuori regione può sembrare controintuitivo, ma in realtà è spiegabile.

Nei mercati esteri, il vino italiano viene percepito come un brand unitario, associato a qualità, tradizione e lifestyle. Gli importatori e i distributori selezionano le etichette in base a criteri diversi rispetto alla ristorazione locale, privilegiando varietà, posizionamento e potenziale commerciale.

In Italia, invece, il vino è profondamente radicato nel contesto territoriale. Ogni regione ha una propria identità enologica forte e riconoscibile, e i ristoratori tendono a valorizzarla come elemento distintivo.

Di conseguenza, una cantina che vuole entrare in un mercato regionale diverso deve competere non solo con altri produttori, ma con un intero sistema locale consolidato.

Il ruolo del consumatore: tra curiosità e radicamento

Non va infine sottovalutato il ruolo del consumatore. Le scelte dei ristoratori sono influenzate anche dalle aspettative dei clienti, che in Italia mostrano una preferenza marcata per i vini locali, soprattutto in contesti tradizionali.

Tuttavia, si registra una crescente apertura verso etichette provenienti da altre regioni, soprattutto nei ristoranti di fascia medio-alta e nelle grandi città. Qui la carta vini diventa anche uno strumento di scoperta, capace di proporre percorsi enologici più ampi e diversificati.

Questo trend potrebbe rappresentare un’opportunità per le cantine che vogliono superare i confini regionali, a patto di sapersi posizionare in modo coerente e distintivo.

In questi casi, infatti, la sfida è doppia: