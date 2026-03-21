Servono fino a 350 litri d'acqua per un litro di mosto, ma in Italia sono allo studio soluzioni tecnologiche e agronomiche contro la siccità

iStock Danni della siccità in un vigneto

Nel pieno di una trasformazione climatica che sta ridisegnando le geografie produttive del vino, la gestione dell’acqua si impone come uno dei nodi più critici per la sopravvivenza economica e ambientale della viticoltura. Estati sempre più lunghe e torride, precipitazioni irregolari e una crescente competizione tra usi agricoli e civili della risorsa idrica stanno mettendo sotto pressione soprattutto i vigneti delle aree mediterranee

La siccità minaccia il vino italiano

Secondo le analisi pubblicate su Il Corriere Vinicolo (n. 9 del 9 marzo 2026), per produrre 1 litro di mosto servono mediamente tra 250 e 350 litri di acqua. Un valore che, se confrontato con la disponibilità idrica reale in molte aree viticole del Sud Europa, evidenzia uno squilibrio crescente. In diversi territori, infatti, il fabbisogno stagionale della vite supera le precipitazioni naturali, generando condizioni di stress idrico e siccità che compromettono resa e qualità.

È qui che entra in gioco la scienza, con un insieme di strategie integrate che puntano a massimizzare l’efficienza d’uso dell’acqua. Poiché non si può eliminare l’acqua, allora la soluzione è utilizzarla in modo efficiente.

Ed è in questo contesto che si inseriscono gli studi coordinati da Lucio Brancadoro dell’Università degli Studi di Milano, insieme ad altri ricercatori, che mostrano come la viticoltura del futuro sarà sempre più una viticoltura di precisione.

Irrigazione di precisione: meno acqua, più valore

Tra le soluzioni più promettenti emerge l’irrigazione di precisione. Non si tratta semplicemente di ridurre i volumi irrigui, ma di distribuirli in modo mirato, sulla base delle reali esigenze della pianta e delle caratteristiche del suolo.

Sensori, modelli previsionali e tecnologie digitali permettono oggi di monitorare lo stato idrico del vigneto in tempo reale, intervenendo solo quando necessario. Questo approccio consente anche di ridurre i costi legati al consumo di acqua ed energia, aumentando al contempo l’uniformità produttiva.

Gestione del suolo e prodotti antitrasparanti

Accanto all’irrigazione, sempre più importanza ha la gestione del suolo. Un suolo ben strutturato, ricco di sostanza organica, è infatti in grado di ridurre le perdite per evaporazione e migliorare l’infiltrazione dell’acqua.

A questo tipo di approccio, gli esperti suggeriscono anche l’utilizzo di prodotti antitraspiranti. Si tratta cioè di sostanze come il pinolene o il caolino, applicate sulle foglie, capaci di creare una barriera che riduce la perdita d’acqua per traspirazione senza compromettere la fotosintesi. L’effetto che garantiscono è quello di “raffreddare” la pianta e limitarne il consumo idrico nei momenti più critici, come le ondate di calore.

Con gli eventi climatici sempre più estremi, queste soluzioni applicate al terreno possono fare la differenza tra una vendemmia compromessa e una produzione di qualità. Inoltre, anche in questo caso, il rapporto costi-benefici appare favorevole, soprattutto nelle annate più estreme.

Scelta genetica: la sostenibilità parte dall’impianto

Infine, uno degli aspetti più strategici riguarda la scelta del materiale genetico. Non tutte le varietà di vite reagiscono allo stesso modo allo stress idrico: alcune sono naturalmente più efficienti nell’utilizzo dell’acqua, altre meno. Piantare già quelle più resistenti alla siccità significa intervenire a monte del problema, riducendo il fabbisogno idrico della pianta fin dalla fase di impianto.

La ricerca sta lavorando per individuare combinazioni ottimali tra vitigno e portinnesto, in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche e alle esigenze di bilancio. È vero che si tratta di un investimento maggiore, ma un vigneto progettato per essere resiliente richiede meno interventi correttivi poi, nel corso della sua vita produttiva, con un impatto positivo sui margini aziendali.

Il ruolo della ricerca: il progetto Water-Fruitprint

Molte di queste pratiche sono al centro del progetto internazionale Water-Fruitprint, che studia la gestione sostenibile dell’acqua nelle colture frutticole e viticole delle aree mediterranee. L’obiettivo è sviluppare modelli replicabili che consentano alle aziende agricole di adattarsi alle nuove condizioni climatiche senza compromettere la produttività.

Il futuro della viticoltura passerà inevitabilmente da qui: vigneti capaci di produrre di più con meno acqua, grazie a un mix di innovazione tecnologica, conoscenza scientifica e gestione integrata delle risorse.