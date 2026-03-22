Efficienza idrica in vigneto: tra siccità e innovazione, ecco le strategie e le tecnologie per ridurre il consumo di acqua e garantire la qualità del vino

123RF Quanta acqua si spreca per produrre un litro di vino.

Nel dibattito sulla sostenibilità del settore agroalimentare, il vino occupa un posto sempre più centrale. Non solo per il suo valore economico e culturale, ma anche per il suo impatto ambientale, in particolare sul consumo di acqua.

Quanta acqua serve davvero per produrre un litro di vino

Secondo le analisi pubblicate su Il Corriere Vinicolo, basate su studi condotti da ricercatori dell’Università degli Studi di Milano, per ottenere un litro di mosto sono necessari mediamente tra i 250 e i 350 litri di acqua.

L’acqua, inoltre, non è solo un input produttivo, ma un fattore determinante per la qualità e la resa della vite. Durante il ciclo vegetativo, la pianta utilizza acqua per la fotosintesi, il trasporto dei nutrienti e lo sviluppo dei grappoli. Tuttavia, negli ultimi anni le condizioni climatiche stanno cambiando rapidamente. Con estati più lunghe e calde, precipitazioni irregolari e una crescente frequenza di eventi estremi, in molte aree viticole del Mediterraneo i fabbisogni idrici stagionali superano ormai le precipitazioni naturali. Questo squilibrio genera stress idrico, con conseguenze dirette sulla produzione: calo delle rese, anticipo della maturazione e, in alcuni casi, perdita di qualità.

Per questo motivo ridurre i consumi idrici senza compromettere la produttività è oggi una priorità per l’intero comparto vitivinicolo. E le varie aziende si stanno già attrezzando per rispondere, consapevoli che investire in efficienza idrica non solo riduce i costi e i rischi, ma permette anche di posizionarsi meglio su un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Le soluzioni anti crisi

Tra le soluzioni più promettenti c’è l’irrigazione di precisione, una tecnologia che consente di fornire acqua alle piante in modo mirato e controllato grazie a sensori, dati climatici e analisi del suolo, determinando con precisione quando e quanta acqua distribuire. Questo approccio permette di evitare sprechi, migliorare l’efficienza dell’uso idrico e garantire una maggiore uniformità nella crescita delle viti.

Accanto alla tecnologia, un ruolo fondamentale è giocato dalla gestione del suolo. Spesso sottovalutato, il terreno è in realtà un serbatoio naturale di acqua, la cui capacità di trattenere umidità può fare la differenza tra un vigneto resiliente e uno vulnerabile. Una delle pratiche più efficaci utilizzate in questo caso è l’inerbimento controllato, che consiste nel mantenere una copertura vegetale tra i filari. Questa tecnica migliora la struttura del suolo, aumenta la sostanza organica e riduce l’evaporazione dell’acqua.

Un’altra leva interessante è rappresentata dai prodotti antitraspiranti, come il pinolene o il caolino. Queste sostanze, applicate sulle foglie, creano una barriera che riduce la perdita di acqua per traspirazione. L’utilizzo si rivela particolarmente utile nei periodi di stress idrico acuto, offrendo una soluzione flessibile e relativamente semplice da applicare. Non sostituiscono altre pratiche, ma le integrano in un’ottica di gestione complessiva.

Infine, anche se spesso trascurata, di grande importanza è la scelta del materiale genetico. Selezionare cultivar e portinnesti adatti alle condizioni pedoclimatiche locali può ridurre il fabbisogno idrico del vigneto. Alcune varietà sono naturalmente più resistenti alla siccità, grazie a caratteristiche fisiologiche che permettono un uso più efficiente dell’acqua. Allo stesso modo, i portinnesti possono influenzare la capacità della pianta di assorbire e trattenere umidità.