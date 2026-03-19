Analisi del mercato del lavoro nel vino 2026, cresce la domanda di figure ibride e commerciali: ruoli emergenti, competenze richieste e Ral

iStock I lavoratori più pagati nel settore del vino: quali sono

Nel 2026 il mondo del vino non è più solo agricoltura, produzione e degustazione, ma è un settore sempre più complesso, internazionale e guidato da dinamiche economiche evolute. Questo cambiamento ha ovviamente avuto un impatto diretto sull’occupazione e le opportunità di carriera nel settore, ridefinendo domanda e offerta a favore di figure professionali specializzate e ibride, capaci cioè di muoversi tra business, logistica e analisi dei dati.

Crescono i profili commerciali

A oggi, il successo di un’etichetta dipende molto dalla capacità di gestirne la distribuzione e il posizionamento nei mercati globali. Come sottolineato da Carlo Miravalle, presidente di Med.&A. (Associazione Nazionale Agenti d’Affari in Mediazione e Agenti di Commercio) è proprio in questo scenario che la figura dell’intermediario assume un ruolo sempre più importante.

Analizzando gli annunci di lavoro pubblicati nel 2025-2026 su portali come Indeed e siti verticali del settore, emerge una forte presenza di ruoli commerciali (sales, export, agenti) e la crescita di figure legate all’hospitality e all’enoturismo.

Inoltre, alla domanda – sempre costante – dei tradizionali profili tecnici (cantinieri, produzione) si affianca oggi una crescente domanda di figure ibride, capaci di coniugare competenze in marketing, analisi dei dati e sviluppo del business. Non a caso, tra oltre 100 posizioni nel settore vino, i ruoli più richiesti sono quelli che combinano competenze tecniche e commerciali.

Quali sono le figure più richieste

Il numero maggiore di annunci di lavoro online inerenti al mondo del vino riguarda le figure di export manager e sales specialist. Con l’internazionalizzazione che funge da motore trainante per il vino italiano, le aziende sono alla costante ricerca di professionisti capaci di navigare mercati esteri.

Emerge anche la figura del wine broker (agente del vino), che vende ma soprattutto gestisce trattative complesse, monitora le dinamiche dei prezzi mondiali e coordina la logistica internazionale.

Sono molto richiesti poi gli esperti di logistica e supply chain. L’aumento dei volumi movimentati e la gestione del vino sfuso richiedono profili capaci di ottimizzare i trasporti e abbattere i costi senza mai compromettere la qualità del prodotto.

Mentre sul fronte dell’accoglienza, la crescita sempre più sostenuta dell’enoturismo ha spinto la domanda di hospitality manager, specialmente nelle strutture di lusso e nelle cantine storiche.

In questo contesto si inserisce anche il sommelier evoluto. Questa figura ha superato i confini del semplice servizio al tavolo: oggi è un manager che cura gli acquisti, gestisce i costi della cantina e contribuisce attivamente alla definizione dell’identità del ristorante o dell’hotel in cui opera.

Opportunità per gli specialisti

Un approfondimento a parte meritano i ruoli che si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore nel settore vitivinicolo grazie all’evoluzione digitale del mercato, che ha creato nuove opportunità per data analyst e il marketing specialist del vino.

Le aziende più strutturate cercano ormai figure come il marketing & innovation coordinator, capace di interpretare i comportamenti di acquisto e trasformare i numeri in strategie digitali efficaci. Il settore sta diventando rapidamente data-driven, e l’intuizione viene supportata dall’analisi scientifica dei mercati.

Anche il cuore pulsante della cantina sta cambiando. I tecnici e i cantinieri restano figure imprescindibili, ma oggi operano in chiave diversa. La loro professionalità integra ora la sostenibilità ambientale e l’uso dell’intelligenza artificiale.

Dalle analisi recenti emerge come l’IA sia ormai uno strumento quotidiano per il monitoraggio dei vigneti e l’ottimizzazione delle risorse, richiedendo a chi lavora tra i filari competenze tecnologiche avanzate e una visione proiettata al futuro della viticoltura.

I lavori più pagati nel settore vitilvinicolo

Tenendo conto delle offerte di lavoro pubblicate e delle analisi di settore (Jobtome, Indeed, WineNews), aggiornate al primo trimestre del 2026, le figure legate all’internazionalizzazione guidano la classifica dei compensi.

In particolare, la retribuzione annua lorda (Ral) media per un export area manager si attesta intorno ai 50.000 euro, ma i profili senior con consolidata esperienza nei mercati extra Ue (come Usa e Asia) possono superare agevolmente i 70.000-80.000 euro, spesso integrati da bonus variabili legati ai volumi di vendita e auto aziendale.

Guadagni alti anche per gli agenti, ma in questo caso è più difficile fare una stima, perché (a differenza dei dipendenti) la loro remunerazione è spesso legata a provvigioni sulle transazioni. Tuttavia, un broker di successo che gestisce partite di vino sfuso o etichette di pregio su scala internazionale può raggiungere introiti molto elevati.

Per ruoli come quelli del marketing & innovation coordinator o del data analyst del vino, la Ral media oscilla invece tra i 35.000 e i 45.000 euro, con punte superiori per chi possiede competenze specifiche in intelligenza artificiale applicata alla previsione dei consumi.

C’è poi il mondo dell’ospitalità, che ha visto un adeguamento verso l’alto, specialmente nei poli dell’enoturismo d’eccellenza. Un hospitality manager in una cantina di alto profilo o in un resort può percepire infatti tra i 35.000 e i 50.000 euro.

Lo stesso vale per i sommelier. Se un profilo junior parte da cifre più contenute, un capo sommelier in strutture stellate o hotel di lusso può contare su stipendi che partono dai 35.000 euro e possono raggiungere i 60.000 euro annui.

Infine, anche per i ruoli tecnici la specializzazione paga. Sebbene la base contrattuale per un cantiniere sia più lineare, per i tecnici specializzati la remunerazione media si è stabilizzata intorno ai 25.000 o 32.000 euro, ma con una tendenza alla crescita.