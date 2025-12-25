Spreco alimentare a Natale: i costi economici e ambientali delle feste e i dati sulla filiera in Italia. Tonnellate di cibo sprecato e miliardi di euro in fumo

123RF I dati dello spreco alimentare in Italia durante le feste di Natale

Natale e Capodanno rappresentano, da sempre, un momento di abbondanza conviviale, di tavole imbandite e di acquisti generosi. Ma dietro questa tradizione si nasconde un costo economico, ambientale e sociale spesso sottovalutato. Secondo le stime Coldiretti/Ixe, tra dicembre e l’inizio di gennaio una famiglia italiana spreca in media circa 90 euro di cibo. Il fenomeno non è imputabile soltanto agli acquisti eccessivi per le feste, ma riflette inefficienze strutturali lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione industriale fino alle abitudini domestiche.

Il costo dello spreco di cibo tra Natale e Capodanno

Lo spreco alimentare in Italia nel periodo delle feste natalizie può tradursi in circa 575.000 tonnellate di cibo buttato, con un impatto economico complessivo che supera i 9,6 miliardi di euro se si considera l’intera filiera (produzione, distribuzione e consumi domestici).

Il periodo natalizio amplifica dinamiche già presenti durante l’anno. Le famiglie tendono a:

sovrastimare il numero di porzioni necessarie;

comprare prodotti freschi in quantità superiori al fabbisogno;

privilegiare formati e ricette complesse, difficili da riutilizzare.

Il risultato è che avanzi, piatti pronti e alimenti deperibili non vengono consumati in tempo.

Quali cibi si buttano di più dopo le feste

Tra Natale e Capodanno, in Italia, si buttano soprattutto alimenti freschi e preparazioni fatte in casa, cioè quelli più deperibili e più legati ai pranzi delle feste. Mettendo insieme i dati di Coldiretti, Too Good To Go e degli osservatori su consumi domestici, quello che emerge è uno schema abbastanza costante.

In cima alla lista degli alimenti più buttati ci sono i piatti cucinati e gli avanzi dei pranzi festivi. In particolare:

lasagne e paste al forno;

arrosti;

contorni elaborati;

secondi ricchi.

Vengono spesso preparati in quantità generose ma dopo 2 o 3 giorni risultano difficili da smaltire. Non sempre vengono conservati correttamente o riutilizzati in altre ricette e finiscono così per essere scartati, nonostante siano stati gli alimenti che hanno richiesto più tempo, energia e costo per essere realizzati.

Subito dopo troviamo frutta e verdura fresche. Durante le feste si acquistano insalate, ortaggi per contorni e frutta da consumare dopo i pasti abbondanti. In realtà questi prodotti, molto deperibili, restano spesso in frigorifero fino a rovinarsi.

Un’altra categoria che incide molto sullo spreco è quella del pane e dei prodotti da forno. A Natale si tende a comprarne ogni giorno, per accompagnare antipasti e secondi, senza considerare che il consumo reale è più basso rispetto ai pasti ordinari. Il pane avanzato indurisce rapidamente e, se non viene recuperato o congelato, viene buttato.

Non mancano poi dolci e prodotti tipici natalizi. Panettone, pandoro, torroni e dolci artigianali vengono spesso regalati o acquistati in più varianti. Se ne assaggiano diversi, ma raramente si riesce a finirli tutti. Una parte resta aperta, perde fragranza e finisce tra i rifiuti, contribuendo in modo significativo allo spreco, anche in termini economici.

Infine, formaggi, salumi e prodotti di gastronomia pronta rappresentano una quota importante dello spreco natalizio. Sono protagonisti dei taglieri e degli antipasti, vengono acquistati in abbondanza e hanno una conservazione limitata una volta aperti. Essendo alimenti dal costo medio-alto, il loro spreco pesa molto sul valore complessivo del cibo buttato.

Gli sprechi collegati al cibo e agli imballaggi

Ma non esiste solo lo spreco alimentare. C’è un’altra questione che riguarda i materiali che lo accompagnano. Secondo le stime della Società Italiana di Medicina Ambientale, infatti, tra l’8 dicembre e il 6 gennaio in Italia vengono prodotte circa 80mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone, pari a oltre 3 chilogrammi a famiglia.

Proprio per questo motivo, sempre più aziende stanno ripensando le proprie strategie commerciali in chiave sostenibile, non solo per rispondere a un imperativo etico, ma anche per intercettare una domanda crescente di prodotti a basso impatto ambientale. Il periodo natalizio, con il picco di consumi, mette in luce anche il problema degli imballaggi.