Il settore ortofrutticolo sta adottando l'intelligenza artificiale per affrontare le sfide di efficienza, sostenibilità e margini ridotti

Il settore dei prodotti ortofrutticoli freschi punta all’efficienza, alla sostenibilità, alla resilienza e alla profittabilità. E lo fa servendosi dell’intelligenza artificiale, capace di elaborare grandi quantità di dati in tempo reale. In questo modo, grazie alle nuove tecnologie, le aziende del comparto possono ottimizzare le decisioni operative e ridurre sensibilmente gli sprechi, una delle criticità storiche della filiera ortofrutticola.

A fotografare con precisione questo scenario è il Fruit Logistica Trend Report 2026, pubblicato da Fruitnet Media International in collaborazione con Fruit Logistica. L’automazione sta rivoluzionando l’intero settore, dalla produzione agricola alla logistica, fino alla vendita al dettaglio.

L’IA da tecnologia sperimentale a componente indispensabile

Il documento, intitolato Ctrl+Alt+Refresh, fa luce su come l’intelligenza artificiale non sia più di una tecnologia accessoria o di un esperimento per pochi pionieri, ma uno strumento ormai fondamentale per competere sul mercato.

Negli ultimi anni le aziende del settore hanno compreso che senza investimenti in digitalizzazione, automazione e analisi predittiva il rischio è quello di perdere competitività, soprattutto in un mercato caratterizzato da margini sempre più ridotti, cambiamento climatico e richieste crescenti di sostenibilità.

Le tecnologie basate sull’IA consentono infatti una maggiore precisione nella produzione agricola e una miglior pianificazione logistica, ma anche una riduzione degli sprechi lungo tutta la catena di valore.

Inoltre, permettono una migliore gestione delle risorse idriche, energetiche e di suolo, garantendo allo stesso tempo una qualità del prodotto più elevata e costante.

Tra gli strumenti più diffusi emergono serre intelligenti, robot agricoli autonomi, sistemi predittivi di resa, sensori IoT e piattaforme di analisi e tracciabilità all’avanguardia.

L’impatto nelle fasi produttive e logistiche

L’applicazione dell’IA alla filiera ortofrutticola si sta dimostrando particolarmente efficace soprattutto nella produzione agricola e nella logistica del freddo.

I modelli basati sul machine learning permettono alle aziende agricole di stimare con maggiore accuratezza la resa di ogni coltura. programmare raccolta, confezionamento e spedizione in modo più efficiente e reagire rapidamente alle variazioni climatiche e ambientali. In questo modo si riducono gli sprechi di fertilizzanti e acqua grazie a sistemi di irrigazione intelligenti.

Nella distribuzione, l’intelligenza artificiale viene utilizzata invece per prevedere la domanda di mercato analizzando dati su clima, esportazioni, vendite e trends di consumo. Ma non solo, permette anche di ottimizzare temperature, umidità e condizioni di trasporto in tempo reale, oltre che prevenire deterioramenti e oscillazioni qualitative.

L’ottimizzazione della catena del freddo, per esempio, rappresenta uno dei fattori più determinanti per la riduzione degli sprechi, se si considera che una parte significativa dei prodotti freschi si perde ancora oggi durante trasporto e stoccaggio.

Verso una filiera connessa, trasparente e predittiva

Dal report infine emerge un consenso chiaro tra esperti e operatori. Il futuro del settore ortofrutticolo sarà basato su ecosistemi digitali integrati, dove ogni anello della catena potrà comunicare in modo sicuro e immediato.

I prossimi step di sviluppo puntano a una agricoltura autonoma e robotizzazione avanzata, con strumenti (come scanner ottici e imaging AI) che permettono analisi non distruttive della qualità e una interoperabilità delle piattaforme e standardizzazione dei dati.

La sfida principale non sarà solo tecnologica, ma organizzativa. La capacità di condividere dati in modo strutturato e trasparente determinerà chi riuscirà davvero a ridurre sprechi e migliorare i margini.