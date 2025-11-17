Antico Vinaio, quanto fattura la schiacciata italiana più famosa nel mondo?

Quanto fattura l’Antico Vinaio? A rivelarlo è Tommaso Mazzanti, star del web da quasi 1 milione di follower, proprietario e fondatore del brand che in un’intervista ha raccontato l’ascesa del suo marchio da Firenze al resto del mondo.

Premiato come uno dei 100 migliori imprenditori italiani, Mazzanti ha ereditato l’azienda di famiglia portandola a essere una realtà internazionale. E ora si prepara ad aprire il suo 50esimo negozio, certo che l’anno prossimo supererà la soglia dei 100 milioni di euro.