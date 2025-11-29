New Martina, quanto fattura in un anno la star delle cover

Quanto fattura in un anno New Martina vendendo cover e pellicole per gli smartphone? Carmen Fiorito è il volto e l’anima social della New Martina Srl, un’attività che da un negozio di elettronica a Napoli è esplosa sui social, fino a diventare un business milionario.

In un anno il fatturato della società è più che triplicato, con utili in netta crescita. Il suo è un format semplice e diretto: nel profilo TikTok da quasi 11 milioni di follower, Carmen si riprende sul bancone del negozio mentre sostituisce pellicole e cover ai clienti. Video brevi che da subito sono diventati virali, fino a farla diventare una star dei social e non solo: Carmen ha recentemente aperto l’ottavo punto vendita in Italia.