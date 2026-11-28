Al campionato The Best Panettone of the World di Napoli il pandoro migliore è di un maestro bergamasco. Argento in Veneto e bronzo in Campania

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Premiato il miglior pandoro del 2026.

Il pandoro più buono del mondo è italiano. A decretarlo è stato The Best Panettone of the World 2026, il campionato internazionale organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) che ogni anno riunisce i migliori professionisti del settore per assegnare i titoli mondiali dedicati ai grandi lievitati delle feste.

Chi ha vinto il premio per il miglior pandoro al mondo del 2026

A conquistare il primo posto nella categoria pandoro è stato Davide Poloni, maestro pasticciere dell’Antico Borgo Bakery di Martinengo, in provincia di Bergamo. Il suo prodotto è stato premiato perché in grado di valorizzare:

il lavoro artigianale che sta dietro al lievitato;

la ricerca sulla qualità delle materie prime;

la capacità di interpretare uno dei dolci più rappresentativi delle feste di Natale.

La competizione ha messo a confronto 30 finalisti, chiamati a presentare le proprie creazioni davanti a una giuria specializzata, in un contesto che ha riunito competenze, tecniche e sensibilità gastronomiche provenienti da diversi Paesi. Nella valutazione dei giudici, ogni prodotto è stato esaminato considerando diversi elementi, tra i quali:

forma;

cottura;

profumo;

gusto;

sofficità;

struttura interna.

Chi è entrato nella top 3

Sul podio della categoria pandoro, insieme a Poloni, sono saliti:

Andrew Travagin, medaglia d’argento, pasticciere della pasticceria Ai Laghi di Revine Lago, in provincia di Treviso;

e Simona Gosta, medaglia di bronzo, pasticciera dello storico laboratorio Coloniali Gosta di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

Gli altri premi assegnati

Oltre ai pandori, durante la manifestazione organizzata dalla FIPGC, sono stati premiati anche:

Michele Pirro, pasticciere del Café Noir di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per il miglior panettone classico al mondo;

Gianluca Cecere, della Pasticceria Cecere di Napoli, per il miglior panettone al cioccolato;

Flavio Serangeli, panificatore presso l’Antico Forno Serangeli (storico forno e panificio della città di Latina), che ha vinto il titolo di miglior panettone salato per la sua variante ispirata alla pasta alla carbonara.

Come vengono selezionati i migliori

L’edizione 2026 di The Best Panettone of the World si è svolta alla Mostra d’Oltremare di Napoli e ha riunito finalisti provenienti da diversi Paesi, tra cui Italia, Giappone, Algeria e Spagna.

Le categorie in gara sono state quattro, ovvero:

panettone classico;

panettone al cioccolato;

panettone salato;

pandoro.

Per ogni specialità, i concorrenti hanno presentato due prodotti, sottoposti a una valutazione tecnica e sensoriale da parte della giuria. I criteri di giudizio hanno riguardato:

forma, ovvero l’aspetto esterno e la regolarità del prodotto;

profumo, per qualità e intensità degli aromi;

cottura, tenendo conto di equilibrio e uniformità del risultato;

gusto, inteso come qualità sensoriale e armonia degli ingredienti;

sofficità, consistenza e morbidezza dell’impasto;

alveolatura, quindi la struttura interna e la distribuzione degli alveoli;

struttura e preparazione;

distribuzione delle sospensioni, ovvero la presenza e l’uniformità di ingredienti come uvetta, canditi o altri elementi incorporati nell’impasto.

Ogni parametro ha contribuito alla valutazione con un punteggio massimo di 10 punti, permettendo di stilare le classifiche e assegnare le medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria. I risultati, quindi, hanno permesso di individuare i migliori per ogni categoria, definendo i top 3 per ogni prodotto.