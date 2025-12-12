Il dolce lusso delle feste, ecco i panettoni artigianali da non perdere

Pubblicato: 12 Dicembre 2025 11:45

Il panettone, simbolo indiscusso del Natale, negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rivoluzione gourmet. Non più solo dolce tradizionale, oggi questo lievitato è diventato un’opera d’arte culinaria, capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Dimentichiamo la versione classica, con uvetta e canditi, per dare spazio a proposte innovative che mescolano sapori inediti. Per chi desidera un tocco di esclusività sulla tavola delle feste, i panettoni gourmet rappresentano una scelta impeccabile. Accompagnati da un buon vino passito o da una crema al mascarpone fatta in casa, sono la coccola ideale per concludere i pranzi e le cene natalizie. Ecco alcune delle proposte più sfiziose per il Natale 2025.
Foto di Matteo Calzaretta

Matteo Calzaretta

Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con alcune tra le principali testate nazionali di lifestyle e spettacoli.