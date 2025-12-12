Il dolce lusso delle feste, ecco i panettoni artigianali da non perdere

Il panettone, simbolo indiscusso del Natale, negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rivoluzione gourmet. Non più solo dolce tradizionale, oggi questo lievitato è diventato un’opera d’arte culinaria, capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Dimentichiamo la versione classica, con uvetta e canditi, per dare spazio a proposte innovative che mescolano sapori inediti. Per chi desidera un tocco di esclusività sulla tavola delle feste, i panettoni gourmet rappresentano una scelta impeccabile. Accompagnati da un buon vino passito o da una crema al mascarpone fatta in casa, sono la coccola ideale per concludere i pranzi e le cene natalizie. Ecco alcune delle proposte più sfiziose per il Natale 2025.