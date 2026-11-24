Sandra Nilsson e l'ultimo figlio cedono le quote agli altri cinque eredi: dall'inventario spuntano 33,5 milioni di beni e 65,18 di debiti.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

IPA Roberto Cavalli

Si è ridotta da sette a cinque la platea degli eredi di Roberto Cavalli, scomparso il 12 aprile 2024 all’età di 83 anni. La compagna Sandra Nilsson e il figlio più piccolo, Giorgio Roberto di 3 anni, hanno infatti ceduto le rispettive quote ereditarie agli altri cinque figli dello stilista.

Dalla mappatura patrimoniale emerge intanto un quadro finanziario inatteso: a fronte di un attivo stimato in 33,5 milioni di euro, il passivo dell’eredità raggiunge i 65,18 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al valore dei beni inventariati.

Come era stato diviso il patrimonio nel testamento

Nel testamento pubblico firmato nel 2023 nella villa alle porte di Firenze, lo stilista aveva nominato eredi universali in parti uguali, pari a un settimo ciascuno, i sei figli e la compagna quarantenne. Tutti i chiamati all’eredità avevano inizialmente accettato con beneficio di inventario, la procedura che consente di tenere separato il patrimonio personale da quello del defunto prima di verificare l’effettiva consistenza di crediti e debiti.

Con la cessione in parti uguali delle quote detenute da Sandra Nilsson e dal piccolo Giorgio Roberto, l’intera partita successoria resta ora nelle mani degli altri cinque figli. A differenza di altre grandi successioni imprenditoriali italiane, l’operazione si sta svolgendo senza conflitti legali tra gli eredi.

Perché il passivo supera l’attivo e chi sono i creditori

I numeri emersi dall’inventario ridimensionano le stime circolate subito dopo la scomparsa dello stilista, che ipotizzavano un patrimonio tra i 200 e i 400 milioni di euro dopo la cessione dell’azienda al fondo Clessidra nel 2015 per 450 milioni complessivi, di cui circa 230 incassati dal fondatore.

Nei 33,5 milioni di attivo rientrano i beni ancora intestati all’imprenditore, tra cui:

lo yacht Freedom, acquistato nel 2018 per 15 milioni di euro;

le opere d’arte custodite nelle residenze dello stilista;

le proprietà immobiliari sulle colline fiorentine, inclusa la grande villa alle porte di Firenze, che insieme alle opere d’arte compongono i restanti 18,5 milioni dell’attivo inventariato senza stime singole rese pubbliche.

Sul fronte opposto, i 65,18 milioni di debiti sono verso membri della famiglia. E questa coincidenza permette ai cinque fratelli di consolidare la piena disponibilità dei beni senza doverli liquidare per saldare pendenze verso terzi.

Cosa cambia per le donazioni fatte in vita ai figli

Nel testamento Roberto Cavalli aveva inserito anche una disposizione precisa sulle elargizioni effettuate prima della scomparsa, stabilendo che tutte le donazioni fatte in vita ai figli dovessero intendersi in conto alla quota di legittima e senza dispensa dall’obbligo della collazione.

In termini pratici, questa doppia condizione stabilisce che somme di denaro, immobili o altri beni ricevuti in regalo dai figli mentre lo stilista era ancora in vita non costituiscono un vantaggio extra rispetto agli altri fratelli. Vanno piuttosto considerati come un anticipo sulla propria quota minima garantita per legge. Al momento della divisione finale, ciascun erede è quindi tenuto a rimettere idealmente nel conteggio comune quanto già ricevuto in passato, così da riequilibrare le parti ed evitare disparità tra i figli.