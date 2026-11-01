Il vino vulcanico siciliano è il Bianco dell’Anno Gambero Rosso 2027 e costa meno di 30 euro: caratteristiche e punti di forza

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Miglior vino bianco premiato da Gambero Rosso.

È un Etna bianco prodotto in Sicilia il miglior vino bianco italiano del 2027 secondo il Gambero Rosso. Si tratta dell’Alta Mora Arrigo 2023 Etna Bianco Doc, etichetta della cantina Cusumano, che ha conquistato il prestigioso riconoscimento di Bianco dell’Anno nella nuova edizione della Guida Vini d’Italia 2027, ottenendo anche i Tre Bicchieri, il massimo punteggio assegnato dagli esperti.

La selezione è il risultato di migliaia di degustazioni alla cieca realizzate in tutta Italia e, attraverso queste, viene poi individuata l’etichetta che, secondo gli esperti, rappresenta la migliore espressione della categoria.

Alta Mora Arrigo 2023, le caratteristiche del miglior vino bianco premiato

L’Alta Mora Arrigo 2023 nasce dalle uve carricante coltivate nella contrada Arrigo, sul versante nord dell’Etna. È proprio da questa zona che il vino prende il nome e sviluppa parte della propria identità.

Il vigneto si trova a circa 610 metri di altitudine, su terreni di origine vulcanica caratterizzati dalla presenza di sabbie, sostanza organica e pietre laviche. Il suolo deriva da un’antica colata risalente al 1180, un elemento che contribuisce a definire le caratteristiche ambientali di questa particolare area viticola.

La posizione geografica è uno degli aspetti determinanti per la qualità delle uve. Da un lato arriva l’aria più fresca della montagna etnea, dall’altro le brezze marine provenienti dalla costa e dall’area di Taormina. A questo si aggiungono le importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte, che favoriscono una maturazione graduale delle uve. Infatti, anche la struttura della cantina è stata progettata tenendo conto delle caratteristiche del territorio. L’affinamento avviene infatti in una struttura ipogea, realizzata seguendo criteri di architettura moderna e progettata per sfruttare la capacità della roccia lavica di contribuire alla regolazione termica degli ambienti.

Il risultato è un vino che riesce a raggiungere una buona maturazione mantenendo freschezza, acidità e caratteristiche aromatiche. Nella descrizione del Gambero Rosso emergono soprattutto la salinità marina, le note di pompelmo e i richiami alla pietra focaia.

Quanto costa il miglior vino bianco italiano del 2027

A questo punto, gli appassionati di vini potrebbero essere interessati a sapere quanto costa una bottiglia di Alta Mora Arrigo 2023 Etna Bianco Doc. Ebbene, i prezzi rilevati negli enostore online si collocano generalmente:

per la bottiglia standard da 0,75 litri, tra 21,20 e 27 euro . La fascia media di vendita si attesta intorno ai 24-25 euro, mentre attraverso alcune piattaforme di comparazione è possibile trovare offerte a partire da circa 21,20 euro;

. La fascia media di vendita si attesta intorno ai 24-25 euro, mentre attraverso alcune piattaforme di comparazione è possibile trovare offerte a partire da circa 21,20 euro; per chi desidera acquistare un formato più grande, è disponibile anche la versione magnum da 1,5 litri. In questo caso il prezzo indicativo oscilla tra 50 e 65 euro, con alcune offerte che possono scendere intorno ai 48-52 euro.

Naturalmente, i prezzi possono cambiare in funzione del rivenditore, della disponibilità, delle promozioni e dell’annata commercializzata. Il riconoscimento ottenuto con la Guida 2027 potrebbe inoltre incidere sulla domanda e sul posizionamento commerciale del prodotto.

Gli altri premi speciali assegnati da Gambero Rosso

Nella guida Vini d’Italia 2027 sono state inserite anche altre etichette. In particolare, sono stati premiati come:

Rosso dell’Anno , il Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic San Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli;

, il Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic San Martino Rosso Riserva 2022 di Masciarelli; Bollicine dell’Anno , il Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina;

, il Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina; Rosato dell’Anno, il Lambrusco di Sorbara Leclisse 2025 di Paltrinieri.

Per le aziende questi riconoscimenti rappresentano uno strumento di posizionamento commerciale. Un premio come questo di Gambero Rosso può aumentare la visibilità di un’etichetta, favorire l’ingresso in nuovi canali distributivi e rafforzare la reputazione del produttore a livello nazionale e internazionale.