Il patrimonio del conduttore de La Zanzara su Radio 24 si arricchisce di cachet Tv, libri bestseller e tour teatrali

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IPA Quanto guadagna Giuseppe Cruciani tra radio, Tv, teatro e libri

Tra gli speaker radiofonici più divisivi dell’etere italiano c’è sicuramente Giuseppe Cruciani , che intorno a La Zanzara e al botta e risposta con David Parenzo ha costruito una specie di marchio personale.

Non esiste una dichiarazione pubblica ufficiale sul suo patrimonio netto complessivo. Ma tra indiscrezioni radiofoniche, stime di settore e attività sempre nell’ambito della comunicazione è possibile ricostruire con una certa precisione a quanto ammonta il patrimonio del conduttore.

Lo stipendio a Radio 24

Il pilastro storico delle entrate di Giuseppe Cruciani è la conduzione quotidiana de La Zanzara, in onda su Radio 24 dal 2006. Secondo diverse stime retributive circolate nel mondo dei media, lo stipendio fisso legato alla sola attività radiofonica per il gruppo Il Sole 24 Ore si aggirerebbe intorno ai 176.000 euro lordi l’anno.

Una cifra che però rappresenterebbe soltanto una fetta del suo giro d’affari. Più volte, durante la diretta, lo stesso David Parenzo ha punzecchiato il collega attribuendogli entrate ben superiori ai 400.000 euro annui. Pur smentendo le cifre esatte con una certa ironia, Cruciani non ha mai nascosto di poter contare su altre fonti di guadagno.

Ospitate in tv, libri bestseller e tour nei teatri

Oltre al contratto radiofonico, il bilancio annuale di Cruciani beneficia di almeno tre ulteriori voci di ricavo legate alla sua forte esposizione mediatica:

le ospitate e l’opinionismo televisivo nei principali talk show politici e di attualità su Mediaset, La7 e Rai, che nel mercato televisivo italiano garantisce cachet rilevanti a puntata;

le royalties editoriali derivanti dai numerosi volumi pubblicati con grandi editori come Cairo e La Nave di Teseo, molti dei quali entrati stabilmente nelle classifiche di vendita della saggistica italiana;

gli spettacoli teatrali, grazie al successo del tour “Via Crux”, che è stato tutto esaurito in numerose date nei principali teatri italiani.

Lo stile di vita tra Milano, Roma e le auto

Nonostante un reddito annuo stimato su livelli decisamente elevati, Giuseppe Cruciani coltiva un’immagine pubblica lontana dall’ostentazione del lusso tipica dello star system. Diviso per motivi professionali tra Milano, dove trasmette dagli studi di Radio 24, e Roma, sua città d’origine, il conduttore mantiene abitudini sobrie.

Anche sul fronte dei beni mobili e degli investimenti personali, Cruciani sembra rivendicare uno stile essenziale, concentrando le proprie risorse soprattutto sui viaggi, sull’acquisto di immobili nelle due città in cui lavora e sulla gestione dei diritti legati ai suoi progetti editoriali e teatrali.