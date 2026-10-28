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IPA Il Volo

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno costruito una carriera internazionale che li ha portati dai programmi televisivi italiani ai palcoscenici più prestigiosi del mondo. Ma quanto guadagna davvero Il Volo? La risposta non è semplice: i compensi individuali, il patrimonio personale e gli incassi complessivi del gruppo non sono pubblici in modo completo.

Chi è Il Volo, il trio italiano più famoso nel mondo

Il Volo è un trio musicale italiano composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, tre cantanti che uniscono la tradizione lirica e operistica alla musica pop. Il gruppo si è formato nel 2009, quando i tre artisti si sono incontrati durante la partecipazione al programma televisivo Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Da quel momento hanno iniziato un percorso che li ha portati a esibirsi sui palcoscenici internazionali e a conquistare un pubblico anche fuori dall’Italia. La svolta è arrivata con la vittoria al Festival di Sanremo 2015 grazie al brano Grande amore, con cui hanno poi partecipato all’Eurovision Song Contest, classificandosi al terzo posto. Nel corso degli anni Il Volo ha pubblicato album, intrapreso tournée internazionali e partecipato a concerti ed eventi televisivi, costruendo un progetto musicale riconoscibile e una carriera che rappresenta anche la base dei suoi ricavi.

Quanto incassa Il Volo per un concerto

Il dato più concreto per comprendere il valore economico del trio arriva da un progetto realizzato in Sicilia nel 2025, nell’ambito delle iniziative legate ad Agrigento Capitale italiana della Cultura. Secondo fonti di stampa, il contratto stipulato con Il Volo Srl prevedeva un compenso diretto di 200.000 euro per i tre cantanti, a cui si aggiungevano importi per attività collaterali, tra cui conferenze stampa e iniziative promozionali. La cifra, tuttavia, non rappresenta il guadagno netto dei tre artisti. Si tratta di un compenso complessivo riconosciuto al gruppo, da distinguere dagli eventuali costi sostenuti e dalle imposte.

Lo stesso progetto aveva dimensioni economiche più ampie: la componente artistica, comprendente orchestra, coro, arrangiamenti e direzione musicale, valeva circa 312.000 euro, mentre la produzione televisiva superava i 370.000 euro. Il costo totale dell’operazione arrivava a sfiorare 1,25 milioni di euro.

Questi numeri aiutano a capire quanto possa essere articolato il budget di un grande evento musicale. Il cachet dei protagonisti è soltanto una parte della spesa complessiva, che può includere scenografie, personale tecnico, musicisti, logistica e riprese televisive.

Per i normali concerti del tour, invece, non esiste una tariffa ufficiale pubblica valida per ogni data. Il compenso può variare in base al Paese, alla capienza della location, alla natura dell’evento e agli accordi con gli organizzatori.

Intorno ai compensi de Il Volo circolano da anni cifre molto elevate. Alcune pubblicazioni parlano di cachet che possono raggiungere il milione di euro per concerto, mentre per le esibizioni negli Stati Uniti vengono riportate stime comprese tra 150.000 e quasi 500.000 dollari.

Un’altra fonte di ricavi per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è rappresentata dalla televisione. Negli ultimi anni il trio ha partecipato a programmi musicali, concerti evento e produzioni speciali che hanno contribuito a consolidarne la popolarità anche presso il pubblico generalista. Tra questi progetti rientra la collaborazione con Mediaset, che ha previsto prime serate dedicate al gruppo e appuntamenti natalizi come il concerto Il Volo – Incanto di Natale, trasmesso su Canale 5 il 24 dicembre 2025, su cui però non risultano pubblicate cifre ufficiali sul compenso riconosciuto ai cantanti per la singola esibizione.

I ricavi da dischi, streaming e diritti musicali

Il patrimonio economico costruito dal trio non dipende soltanto dai concerti. La discografia rappresenta un altro tassello importante, soprattutto considerando la capacità del gruppo di raggiungere ascoltatori in Italia, negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali.

Il successo di brani come Grande amore, con cui Il Volo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015, ha contribuito a rafforzare la notorietà del gruppo e a mantenere vivo l’interesse per il suo repertorio. La canzone ha accompagnato il trio anche all’Eurovision Song Contest, dove si è classificato al terzo posto.

A questi risultati si aggiungono le vendite degli album, gli ascolti sulle piattaforme digitali e gli eventuali proventi legati ai diritti musicali. Non esiste, tuttavia, una somma fissa che un artista incassa per ogni riproduzione in streaming: i ricavi dipendono dagli accordi contrattuali, dai titolari dei diritti e dai meccanismi di distribuzione delle piattaforme.