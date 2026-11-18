iStock Zigmunds Dizgalvis Surroga del mutuo, rata più bassa ma interessi più alti: quando non conviene.

La surroga permette di trasferire gratuitamente il proprio mutuo presso un’altra banca per rinegoziare tasso, tipologia o durata del finanziamento. L’obiettivo più comune è ridurre l’importo della rata mensile per alleggerire il bilancio familiare.

Tuttavia, guardare esclusivamente al risparmio immediato sul singolo mese può nascondere un’insidia: il monte interessi complessivo (ovvero il costo totale del denaro che si restituirà alla banca fino alla scadenza) può risultare significativamente più alto rispetto al contratto originario. Sulla base dei dati di mercato rilevati a novembre 2026, vediamo nello specifico quando e perché abbassare la rata attraverso la surroga può portare a far aumentare gli interessi pagati.

Mutui, i tassi a novembre 2026

A novembre 2026 il mercato dei mutui risente della politica monetaria della Banca Centrale Europea, che nel corso dell’anno ha ripreso ad alzare i tassi, portando il tasso sui depositi al 2,50% a settembre e mantenendo aperta la porta a ulteriori interventi. Si attende infatti l’esito della seduta della Bce di dicembre.

Secondo le simulazioni effettuate da Mutui.it su un immobile del valore di 200.000 euro con capitale residuo di 80.000 euro e durata di 30 anni, le condizioni medie per la surroga si attestano su questi livelli:

Tipologia di surroga Tan medio Taeg medio Rata mensile media Surroga a tasso fisso 3,37% 3,57% 353,34 euro Surroga a tasso variabile 3,05% 3,23% 339,44 euro

Fatte queste premesse, sono tre i meccanismi che trasformano un’apparente riduzione della rata in un aggravio di interessi nel lungo periodo.

Allungamento della durata residua del mutuo

In generale, il modo più immediato per abbassare la rata mensile è spalmare il capitale residuo su un numero maggiore di anni, ad esempio riportando a 25 o 30 anni un mutuo che aveva ancora 15 o 20 anni di vita. Anche in presenza di un tasso fisso competitivo (come il 3,17%-3,50% registrato tra le migliori offerte di surroga a novembre 2026), l’estensione dell’orizzonte temporale produce un doppio effetto negativo sul costo totale:

più anni di interessi – gli interessi vengono calcolati e corrisposti per un decennio o quindicennio in più;

riavvio dell’ammortamento alla francese – in Italia i mutui seguono quasi sempre il piano di ammortamento alla francese, in cui le prime rate sono composte prevalentemente da quota interessi e solo in minima parte da quota capitale. Surrogando e allungando la durata, si azzera l’avanzamento raggiunto e si ricomincia a pagare soprattutto interessi.

Il passaggio dal fisso al variabile in fase di rialzo dei tassi

A novembre 2026 la surroga a tasso variabile (indicizzata all’Euribor a 1 mese, con offerte intorno al 3,05%) garantisce una rata iniziale più leggera di circa 14 euro al mese rispetto al tasso fisso (339,44 euro contro 353,34 euro).

Scegliere il variabile per ottenere questo risparmio immediato può però rivelarsi controproducente quando il ciclo dei tassi è in salita: le proiezioni sui futures indicano un Euribor a 3 mesi in crescita fino al 2,86% entro la fine del 2026 e oltre il 3,30% nella seconda metà del 2027. Poiché al parametro Euribor va sommato lo spread bancario (tra lo 0,55% e lo 0,60% nelle offerte censite), il tasso finito del mutuo variabile rischierebbe di superare rapidamente il 3,37% del fisso attuale, facendo salire sia l’importo delle rate successive sia il totale degli interessi corrisposti alla banca.

Surrogare un vecchio tasso basso allungando i tempi

Molti mutui stipulati negli anni precedenti beneficiano ancora di tassi fissi molto contenuti (spesso compresi tra l’1% e il 2,5%). Se, per esigenze di liquidità mensile, si decide di surrogare un contratto con un tasso originario basso verso le condizioni medie di novembre 2026 (3,37%–3,50% per il fisso) compensando il tasso più alto con un allungamento della durata, si subisce una doppia penalizzazione: si applica un tasso d’interesse superiore su un arco temporale più esteso.

Surroga del mutuo, cosa considerare

Sono tre le regole d’oro per surrogare il mutuo senza sorprese.

La prima è confrontare il monte interessi residuo: si calcoli la somma delle rate ancora da pagare con il vecchio piano di ammortamento e si confronti con la somma delle rate del nuovo piano proposto.

La seconda è guardare il Taeg e non solo il Tan: sebbene la surroga non preveda costi di istruttoria, perizia o notaio per il cliente, il Taeg (che a novembre 2026 si attesta in media al 3,57% per il fisso e al 3,23% per il variabile) incorpora le spese accessorie ricorrenti come l’incasso rata e le assicurazioni obbligatorie.

Il terzo e ultimo accorgimento e distinguere tra esigenza di liquidità e risparmio. Allungare la durata tramite surroga resta una scelta razionale se l’obiettivo primario è rendere sostenibile la rata nel bilancio mensile. Ma se invece l’obiettivo è risparmiare sugli interessi, conviene surrogare mantenendo invariata (o riducendo) la durata residua del finanziamento.