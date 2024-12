La classifica degli esperti sui migliori pandori in commercio. Dai prezzi più bassi alle scelte gourmet, i migliori prodotti per il Natale 2024

Fonte: 123RF Pandoro migliore: la classifica

Quali sono i migliori pandori disponibili in commercio? Gli esperti di GamberoRosso hanno stilato una classifica per il miglior pandoro. Di seguito i consigli su quale scegliere per un Natale perfetto.

Dolci di Natale 2024: il primato del panettone è il trend

Il panettone continua a essere il protagonista incontrastato delle festività natalizie, con le vendite che superano quelle del pandoro. Nonostante la sua popolarità, però, il pandoro non è stato messo da parte. Anzi, in molti casi, soprattutto tra le famiglie con bambini o chi preferisce un dolce più semplice, il pandoro è ancora un pilastro delle celebrazioni natalizie.

Quest’anno, con l’aumento dei costi e l’incertezza economica, molti consumatori si sono orientati verso un acquisto più ragionato, mirando a prodotti che garantiscano un buon rapporto qualità-prezzo. In questo scenario, pandori più economici come quelli della grande distribuzione stanno guadagnando terreno, anche se non tutti sono soddisfatti della loro qualità.

Ma come fare a scegliere il miglior pandoro sul mercato? La risposta arriva da un’accurata analisi di esperti del settore, che hanno messo alla prova 18 diversi pandori, selezionando i migliori 6 in base al gusto, alla consistenza e all’aroma.

La classifica dei migliori pandori

Seppur il panettone rimanga il dolce preferito da molti italiani per le festività natalizie, il pandoro continua a conquistare una fetta significativa del mercato grazie alla sua leggerezza e versatilità. Si sceglie il miglior pandoro da fattori come il gusto personale e il budget, ma la classifica degli esperti vuole autare a fare una scelta consapevole. Con l’aumento dei costi, però, è fondamentale cercare un buon equilibrio tra qualità e prezzo e questi 6 pandori rappresentano la scelta migliore.