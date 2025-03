Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: Getty Images Dolce più costosi al mondo.

Dalle fragole con anello al semifreddo con foglia d’oro, i dessert più cari del pianeta sono una manciata. Ci sono dolci che costano come una vacanza. Altri come un’auto. Poi ci sono quelli che superano il valore di una casa. Oro alimentare, diamanti veri, gioielli incastonati nella panna: per chi cerca il lusso c’è questo e anche di più.

Nel mondo dell’alta pasticceria, esistono creazioni pensate più per stupire che per saziare. Dessert che più che piatti sembrano installazioni da museo o spot di gioielleria. E che comunque, alla fine, si mangiano (forse). Ecco una classifica dei dolci più costosi al mondo.

Dolci più costosi: la lista

Nella classifica dei dolci più cari del mondo troviamo creazioni che superano i confini della pasticceria per entrare nel territorio del lusso estremo. Se in Italia si è polemizzato per panettoni, pandori e dolci di carnevale oltre i 100 euro, in questa classifica i prezzi sono ancora più alti. Torte impreziosite da diamanti, semifreddi serviti in ciotole d’oro, fragole accompagnate da anelli da proposta di matrimonio sono alcuni degli esempi di lusso estremo.

Non si tratta solo di sapori, ma di esperienze su misura per collezionisti, miliardari eccentrici o coppie pronte a fare notizia. Alcuni dessert vengono realizzati su richiesta, altri hanno fatto la storia del gossip culinario per i loro prezzi assurdi. In tutti i casi, non si sa se il gusto valga davvero il conto.

I 5 più costosi al mondo sono:

Dessert di San Valentino – 250.000 dollari;

Fragole Arnaud – 10 milioni dollari;

Torta natalizia di diamanti – 1,7 milioni dollari;

Torta nuziale di platino – 130.000 dollari;

Pudding al cioccolato – 34.000 dollari.

Dessert di San Valentino a New York da 250.000 dollari

Un tripudio di oro 24 carati, panna montata, cioccolato e diamanti commestibili. Ma il vero “ingrediente” che alza il conto è un anello in oro bianco tempestato di diamanti, incluso nel prezzo.

Creato per San Valentino da una designer di gioielli e un pasticcere di Manhattan, questo dolce resta tra i più assurdi mai serviti: più che da gustare, da incastonare al dito.

Fragole Arnaud a New Orleans da 10 milioni di dollari

Fragole marinate al Porto, panna montata, menta fresca. Fin qui tutto regolare, poi arriva il colpo di scena e di grazie per i portafogli: un anello con diamante rosa da 4,7 carati. Il tutto servito con musica jazz dal vivo.

Proposta di matrimonio inclusa, se la risposta è “sì”.

Torta natalizia di diamanti a Tokyo da 1,7 milioni di dollari

Un dolce creato nel 2005 con 223 piccoli diamanti incastonati nella copertura di pasta di zucchero rossa. Ci sono voluti sette mesi per finirla e non è mai stato confermato se qualcuno l’abbia mai mangiato.

Sicuramente un panettone alternativo, ma da tenere in cassaforte.

Torta nuziale di platino in Giappone da 130.000 dollari

Un tributo alla bellezza dell’attrice Rinko Kikuchi. Decorata con veri gioielli in platino, collane, pendenti, orecchini, questa torta è stata pensata più per ispirare che per essere servita al ricevimento.

Fonte: Getty Images

Dolce? Forse. Prezioso? Sicuramente.

Pudding al cioccolato del Regno Unito da 34.000 dollari

C’è chi lo chiama “il dolce più caro del Regno Unito” e chi, più semplicemente, si chiede come sia possibile che un pudding tradizionale raggiunga questo prezzo. L’idea è dello chef Mark Guibert, che ha trasformato un dessert casalingo in una scultura edibile, utilizzando ingredienti da alta gioielleria: gelatine di champagne, foglie d’oro, roselline di cioccolato, biscotti artigianali e, soprattutto, un diamante da 2 carati come decorazione finale.

Il pudding viene servito all’interno di una coppa dorata e va prenotato con largo anticipo. Per alcuni è un’esagerazione, per altri un modo originale (e discutibile) di unire lusso e tradizione.