Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: Getty Images I 5 diamanti più costosi al mondo.

I diamanti sono da sempre simbolo di lusso. Alcuni di essi, però, vanno ben oltre il concetto di prezioso, raggiungendo valori inimmaginabili e racchiudendo storie particolari. Per esempio c’è un diamante dal valore di oltre 10 miliardi di euro.

Quali sono i diamanti più costosi al mondo e cosa li rende così speciali? Scopriamo insieme la classifica dei cinque diamanti più preziosi, le loro storie e i valori fuori scala che li contraddistinguono. Dal Koh-i-Noor al Cullinan, ognuno di questi racchiude un pezzo di storia e un valore inestimabile.

Classifica dei diamanti da record

Quando si parla di diamanti più costosi al mondo, si entra in un universo fatto di lusso estremo e storie affascinanti. Ecco la classifica dei 5 diamanti che hanno conquistato il primato del valore:

Koh-i-Noor – Oltre 10 miliardi di dollari;

Cullinan – 400 milioni di dollari;

Hope – 350 milioni di dollari;

De Beers Centenary – 100 milioni di dollari;

Wittelsbach-Graff – 80 milioni di dollari.

Qual è il valore di Koh-i-Noor, la “Montagna di Luce”

Il Koh-i-Noor, il cui nome in persiano significa “Montagna di Luce”, è considerato il diamante più pregiato al mondo. Scoperto in India nel 1294, ha un peso di 105,6 carati ed è famoso non solo per la sua bellezza, ma anche per le numerose leggende sulla sfortuna che lo circondano.

Fonte: Getty Images

Oggi è incastonato nella corona della regina Maria e fa parte dei gioielli della Corona britannica, custodito nella Torre di Londra. Il suo valore è considerato inestimabile, ma alcune stime lo collocano oltre i 10 miliardi di euro, rendendolo il diamante più prezioso di sempre.

Cullinan, più grande diamante grezzo

Il Cullinan è il più grande diamante grezzo mai trovato, scoperto nel 1905 in Sudafrica. Con un peso originale di 3.106,75 carati, fu successivamente tagliato in diverse gemme, tra cui il famoso “Cullinan I”, noto anche come “Stella d’Africa”, un diamante a forma di pera di 530,2 carati.

Fonte: Wikimedia

Questo diamante è incastonato nello scettro del Sovrano britannico ed è valutato approssimativamente 400 milioni di dollari.

Hope, un diamante blu

Il Hope è un diamante blu di 45,52 carati, famoso non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per le leggende di sfortuna che lo accompagnano.

Fonte: Getty Images

Scoperto in India nel XVII secolo, ha attraversato le mani di diversi proprietari fino a diventare parte della collezione del Museo di Storia Naturale Smithsonian a Washington, D.C. Il suo valore è stimato intorno ai 350 milioni di dollari.

De Beers Centenary, il più grande mai prodotto

Celebre per la sua purezza e perfezione, il De Beers Centenary è un diamante che incanta per il suo colore impeccabile. Inizialmente pesava oltre 600 carati allo stato grezzo, ma dopo un processo di taglio meticoloso, la gemma finale pesa 273,85 carati con 247 faccette perfettamente scolpite.

Fonte: Getty Images

Il suo valore è stimato intorno ai 100 milioni di dollari, rendendolo uno dei diamanti più costosi e ricercati al mondo.

Wittelsbach-Graff, un diamante blu-grigio

Il Wittelsbach-Graff è un diamante blu-grigio di 31,06 carati, noto per la sua storia affascinante e il suo colore unico. Scoperto nelle miniere di Golconda in India nel XVII secolo, è stato acquistato nel 2008 dal gioielliere Laurence Graff per 23,4 milioni di dollari.

Fonte: Getty Images

Questo lo ha successivamente ritagliato per aumentarne la brillantezza. Oggi il suo valore è stimato intorno agli 80 milioni di dollari.