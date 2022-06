Come annullare il 730 precompilato: ci sono solo 15 giorni di tempo

Dal 31 maggio al 30 settembre 2022 è possibile inviare la cosiddetta Dichiarazione 730 precompilata 2022 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate. Chi compila il modello Redditi precompilato, perché libero professionista o autonomo, può inviarlo a partire dal 31 maggio e fino al 30 novembre 2022: ha cioè 3 di tempo in più per farlo.

Non si tratta di un obbligo per nessun contribuente, ma semplicemente di un utilissimo strumento in più messo già automaticamente a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate. I cittadini possono comunque sempre presentare la Dichiarazione dei redditi 2022 con le consuete modalità, e cioè:

per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale

tramite un Caf o un professionista abilitato.

Come presentare la Dichiarazione dei redditi 2022

Presentazione diretta online

Se il contribuente presenta direttamente il modello online sul sito dell’Agenzia delle Entrate deve:

indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio

compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, questo anche se non si vuole esprimere alcuna scelta.

Presentazione tramite Caf, sostituto d’imposta o professionista

Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare invece:

la delega per l’accesso al modello 730 precompilato

la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici, anche se non si intende effettuare alcuna scelta.

Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.

Qui tutte le novità della Precompilata 2022.

Come annullare il 730 precompilato già inviato

Dopo la presentazione, in una apposita sezione del sito è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate. Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.

A partire dal 6 giugno 2022 il contribuente che abbia già trasmesso il 730 e riscontri un errore, o si accorga di non aver indicato tutti gli elementi, come detrazioni o spese, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, sempre tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate (qui cosa si può fare con la Precompilata e come accedere).

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta e deve avvenire entro il 20 giugno 2022. Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate. Ciò significa che, una volta annullato il 730, è come se non fosse mai stato inviato.

Quando si annulla il 730, all’Agenzia delle entrate non risulta quindi presentata alcuna dichiarazione e quindi serve trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio del nuovo 730 può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

Per annullare il modello 730 è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla il modello 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Qui tutte le date da segnarsi.