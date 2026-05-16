ANSA Bezos pronto a dire addio al Koru: il super yacht da 500 milioni è diventato ingestibile.

Perfino per Jeff Bezos il lusso estremo può trasformarsi in un problema: il fondatore di Amazon, secondo indiscrezioni, starebbe pensando di vendere il suo gigantesco yacht a vela Koru, uno dei più grandi e costosi mai costruiti.

Il motivo sarebbe semplice: il Koru è diventato troppo difficile da gestire e troppo grosso per avvicinarsi ai porti.

Jeff Bezos vende lo yacht Koru

A impensierire Bezos, costantemente ai primi posti della classifica dei più ricchi del mondo, non sarebbero tanto le spese faraoniche necessarie al mantenimento dell’imbarcazione ma, come detto, le dimensioni fuori scala che stanno creando problemi continui durante gli spostamenti nei porti più esclusivi del Mediterraneo e non solo.

Il veliero è stato costruito nei Paesi Bassi dal cantiere Oceanco ed è stato consegnato nel 2023. Misura circa 127 metri di lunghezza, ha tre enormi alberi e una larghezza di oltre 17 metri.

Secondo le indiscrezioni pubblicate da Page Six e rilanciate anche dalla stampa italiana, il Koru sarebbe costato quasi 500 milioni di dollari. I costi annuali di gestione oscillano attorno ai 30 milioni di dollari.

Una cifra enorme che comprende manutenzione, equipaggio, carburante, logistica e gestione della nave di supporto Abeona, lunga 75 metri e dotata anche di eliporto.

Il Koru può ospitare fino a 18 persone in 9 cabine di lusso, mentre a bordo lavorano circa 40 membri dell’equipaggio. Lo yacht raggiunge una velocità massima di 17 nodi ed è equipaggiato con due motori diesel.

IPA

Troppo grande per i porti più famosi

Le dimensioni del veliero avrebbero creato diversi problemi negli ultimi mesi. Jeff Bezos sarebbe stato costretto a lasciare il Koru fuori da alcuni dei porti più ambiti del Mediterraneo.

È successo durante il Gran Premio di Monaco, quando lo yacht non avrebbe potuto attraccare nel Principato, ma anche a Venezia in occasione delle nozze con Lauren Sánchez.

Secondo alcune ricostruzioni, anche in Costa Rica il miliardario avrebbe dovuto utilizzare elicotteri e mezzi di supporto perché l’imbarcazione risultava troppo grande per il porto scelto.

Il caso del ponte di Rotterdam

Già prima del varo il Koru aveva fatto discutere. Nel 2022 il progetto finì al centro di una polemica internazionale dopo la richiesta di smontare temporaneamente il celebre ponte De Hef di Rotterdam per permettere il passaggio dello yacht.

Alla fine lo smantellamento non fu necessario, perché gli alberi vennero installati successivamente in un altro cantiere, ma il caso trasformò immediatamente il Koru in un simbolo dell’eccesso legato ai super miliardari.

Questione privacy

Oltre alla gestione complicata, Jeff Bezos sarebbe infastidito dall’enorme attenzione mediatica attirata dallo yacht. Il Koru è ormai riconoscibile ovunque e ogni suo spostamento viene seguito da fotografi, curiosi e siti specializzati.

Un dettaglio che, secondo quanto filtra dall’entourage del fondatore di Amazon, starebbe pesando sempre di più. Anche perché il clima attorno ai grandi magnati della tecnologia è diventato molto più ostile rispetto agli anni del boom post-pandemia.

Se Bezos dovesse realmente decidere di vendere lo yacht Koru, la transazione non sarebbe comunque così immediata: trovare un compratore potrebbe non essere così semplice.