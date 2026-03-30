ANSA Cedolino pensione aprile 2026, quando arriva e cosa succede agli importi.

Il pagamento delle pensioni di aprile 2026 è alle porte. Non c’è alcuno slittamento nelle date ma diverse variabili potrebbero incidere sull’importo finale dell’assegno previdenziale.

Tra conguagli fiscali, addizionali locali, fine degli arretrati e nuove detrazioni, molti pensionati potrebbero ad aprile 2026 trovare un assegno diverso rispetto a marzo. Di seguito tutto quello che c’è da sapere su date, aumenti (o riduzioni) e novità del cedolino.

Pensioni aprile 2026, quando arrivano

L’accredito delle pensioni avverrà mercoledì 1° aprile 2026, primo giorno bancabile del mese.

La data è valida per accrediti su conto corrente bancario, libretti postali, conti BancoPosta, carte come PostePay Evolution e pagamento in contanti.

Calendario ritiro in contanti alle Poste

Per chi ritira allo sportello, resta la classica turnazione alfabetica:

cognomi dalla A alla B = mercoledì 1 aprile;

cognomi dalla C alla D = giovedì 2 aprile;

cognomi dalla E alla K = venerdì 3 aprile;

cognomi dalla L alla O = sabato 4 aprile;

lunedì 6 aprile è il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), giorno rosso da calendario;

cognomi dalla P alla R = martedì 7 aprile;

cognomi dalla S alla Z = mercoledì 8 aprile.

Se il pensionato ha un Libretto Postale o un conto BancoPosta con carta, può prelevare la pensione presso qualsiasi sportello Atm Postamat già dal 1° aprile, saltando completamente la fila e senza preoccuparsi della chiusura del 6 aprile

Perché l’importo di aprile può essere diverso da marzo

Il dato più rilevante non è la data, ma l’importo netto che in molti casi potrebbe risultare più basso. Le cause principali sono tecniche:

fine degli arretrati = a marzo sono stati pagati arretrati legati a rivalutazioni e ricalcoli Irpef e ad aprile questi extra spariscono quindi l’assegno torna alla quota ordinaria;

conguaglio fiscale Inps = ad aprile entra nel vivo il conguaglio fiscale 2025 e questo può generare aumento della pensione (causa credito) o trattenute (causa debito) e se il debito è elevato esso può essere rateizzato (per redditi sotto 18.000 euro, oltre 100 euro, si può arrivare fino a novembre);

addizionali regionali e comunali = sono relative alle trattenute per saldo 2025 e acconto 2026.

Queste voci riducono progressivamente il netto fino a fine anno.

Errore sulle detrazioni e recuperi

L’Inps ha rilevato un’anomalia su alcune posizioni, cioè detrazioni non dovute per redditi tra 20.000 e 40.000 euro e sono coinvolte pensioni con redditi assimilati al lavoro dipendente. Ad aprile viene riconosciuto un pagamento compensativo e da maggio parte il recupero a rate, fino a 8 mesi. Sotto i 150 euro il recupero avviene in un’unica soluzione.

Ci sono aumenti nelle pensioni di aprile?

Per le pensioni di aprile 2026 non si può parlare di aumenti nuovi, ma di effetti già attivi correlati alla rivalutazione 2026 (+1,4% legata all’inflazione, già incorporata negli assegni) e taglio Irpef (aliquota scesa dal 35% al 33% con beneficio per redditi tra 28.000 e 50.000 euro).

Questi elementi continuano a sostenere il netto, ma come è stato detto possono essere compensati da trattenute e conguagli.

Trattamento minimo 2026

Il minimo Inps si attesta intorno a 611,85 euro mensili. È un valore aggiornato all’adeguamento inflattivo.

Cosa contiene il cedolino di aprile

Tirando le somme, il cedolino della pensione di aprile 2026 può includere:

conguaglio fiscale (credito o debito);

addizionali regionali e comunali;

eventuali recuperi rateizzati;

pagamento aggiuntivo straordinario (in alcuni casi);

importo ordinario senza arretrati.

Come controllare il cedolino Inps

Il cedolino è disponibile online già da fine marzo. Per consultarlo: