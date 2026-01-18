Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Leolandia avvia le selezioni per la stagione 2026: oltre 150 le posizioni disponibili, anche per giovani alla prima esperienza

Leolandia, il parco giochi situato a Brembate in provincia di Bergamo, avvia la campagna di reclutamento per la stagione 2026.

Apre le selezioni il 14 febbraio per assumere oltre 150 unità di personale, il che significa che sarà una buona opportunità di lavoro rivolta soprattutto ai giovani e ai candidati alla prima esperienza, confermando l’attenzione del parco alla crescita professionale e allo sviluppo di competenze trasversali

Posizioni disponibili e aree di lavoro

Le nuove assunzioni riguardano sei macroaree principali.

Si cercano animatori e animatrici con competenze nella danza e figure per interpretare le mascotte del parco. Insomma, personale che accompagni le attività di intrattenimento degli ospiti e partecipi agli spettacoli.

Per l’area attrazioni, saranno selezionati operatori per le giostre e addetti alla sicurezza.

Verranno inoltre individuati addetti all’accoglienza e al supporto clienti, figure sempre pronte a fornire informazioni e assistenza durante la permanenza.

Nel settore merchandising, le opportunità riguardano il personale impiegato nei negozi del parco e le figure dedicate al truccabimbi, coinvolte sia nella vendita dei prodotti ufficiali sia nelle attività di intrattenimento rivolte ai più piccoli.

Per quanto riguarda la ristorazione, si selezionano addetti alla caffetteria, magazzinieri e personale di sala, impegnati nella preparazione, gestione e somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei punti ristoro del parco.

Infine, l’area marketing offre opportunità di stage e posizioni dedicate alla pubblicizzazione del negozio online e alla gestione della biglietteria virtuale, rivolte a giovani talenti interessati a supportare le attività di promozione, comunicazione e gestione dei canali digitali.

Tutte le posizioni sono consultabili sul sito ufficiale nella sezione Lavora con noi del sito di Leolandia.

Requisiti e formazione

Il famoso parco giochi per la riproduzione dell’Italia in miniatura ricerca candidati con propensione al sorriso, attitudine ai rapporti interpersonali, capacità di lavorare in gruppo e voglia di mettersi alla prova. Insomma, per molte posizioni non sono richiesti titoli di studio specifici, come è vero anche per lavorare all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, che accetta candidati anche con la terza media. Per i ruoli che prevedono contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza dell’inglese.

Per supportare chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, il parco ha creato percorsi formativi dedicati, propedeutici all’inserimento operativo. Per questo motivo, chi sceglierà di proporsi dovrà selezionare l’opzione Prima esperienza lavorativa in fase di compilazione del modulo per la candidatura, rimandando la scelta del ruolo più adatto a colloqui individuali.

Un ambiente di lavoro premiato e stimolante

Leolandia si distingue per un approccio al personale basato su formazione e turni flessibili, capace di motivare e coinvolgere il personale durante tutta la stagione. Nel 2025 il parco ha ricevuto il premio per essere stato il miglior staff in Italia ai Parksmania Awards, riconoscimento che conferma la qualità dell’ambiente di lavoro.

Il parco ha inoltre investito in una strategia comunicativa rivolta ai giovani, valorizzando competenze trasversali, esperienza pratica e dimensione umana del lavoro. Attraverso Instagram e TikTok, i collaboratori raccontano le proprie esperienze in modo autentico, condividendo emozioni, opportunità e momenti vissuti in prima persona.

Come candidarsi

Le candidature per la stagione 2026 aprono il 14 febbraio 2026. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum e selezionare il ruolo di interesse direttamente sul sito del parco giochi. L’inserimento sarà supportato da percorsi formativi dedicati, con possibilità di conciliare lavoro, studio e vita privata in un ambiente stimolante e dinamico.