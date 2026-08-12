Opportunità di carriera in Loacker: posizioni aperte, sedi in Italia, requisiti per diplomati e laureati e come inviare la candidatura.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Media Center Loacker Loacker assume in Italia.

Loacker assume in Italia sia diplomati che laureati. Le selezioni interessano soprattutto l’Alto Adige, ma sono diverse le opportunità anche in altre sedi in cui è presente oggi l’azienda. Inoltre, è previsto l’avvio di stage per avviare al lavoro anche giovani studenti e neolaureati senza esperienza.

In conformità con i propri piani di espansione, il ventaglio di figure ricercate non riguarda solo impieghi direttamente collegati alla produzione, ma interessa anche i settori: manutenzione, qualità, pianificazione, informatica, data analysis, marketing, vendite, digital transformation e funzioni amministrative.

Dove assume Loacker: le sedi in Italia

Fondata a Bolzano nel 1925 da Alfons Loacker, il principale polo produttivo e direzionale italiano dell’azienda si trova ad Auna di Sotto/Unterinn, in provincia di Bolzano, in Alto Adige. Un’altra parte delle attività, in particolare alcune funzioni commerciali, marketing e retail, è invece presente presso il city tower di Bolzano.

Lo stabilimento produttivo, invece, si trova ad Heinfels, in Austria. Due fabbriche si trovano entrambe nell’area alpina.

Secondo i dati aziendali più recenti, nel 2025 il gruppo ha:

raggiunto un fatturato complessivo di 488 milioni di euro;

prodotto oltre 1,05 miliardi di pezzi;

venduto 37.510 tonnellate di prodotto.

Le posizioni aperte per diplomati

Per quanto riguarda le posizioni aperte per chi è in possesso di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale, in Italia si concentrano prevalentemente nell’ambito della produzione e della logistica.

L’azienda ricerca:

operatori di produzione per il corretto funzionamento delle linee di confezionamento e delle macchine di processo. In questo caso non è richiesta un’esperienza pregressa specifica nel settore alimentare, poiché è previsto un percorso di formazione interna per i neoassunti. È tuttavia necessaria una certa flessibilità, poiché il lavoro si articola su turni che possono comprendere sabati e festività, garantendo continuità alla produzione;

per il corretto funzionamento delle linee di confezionamento e delle macchine di processo. In questo caso non è richiesta un’esperienza pregressa specifica nel settore alimentare, poiché è previsto un percorso di formazione interna per i neoassunti. È tuttavia necessaria una certa flessibilità, poiché il lavoro si articola su turni che possono comprendere sabati e festività, garantendo continuità alla produzione; addetti alla manutenzione, ruolo per il quale è richiesto però un diploma di perito tecnico (meccanico, elettrotecnico o informatico). Inoltre, viene considerata preferenziale un’esperienza pregressa in contesti manifatturieri, preferibilmente del comparto alimentare o farmaceutico.

Oltre agli stabilimenti produttivi, le sedi di Bolzano offrono talvolta posizioni per diplomati in ruoli di supporto, come negli ambiti vendita e accoglienza presso i Loacker Café. Anche in questi casi, i requisiti puntano sulla predisposizione al contatto con il pubblico e sulla capacità di lavorare in team.

Le posizioni aperte per laureati

Per i laureati il ventaglio delle opportunità è ancora più ampio. Tra le posizioni attualmente indicate per l’Italia figurano:

Pianificatore della produzione;

Strategy & business insights specialist FMCG;

Specialista pianificazione della produzione e materiali;

Data engineer;

Technical buyer;

Retail product specialist;

Product manager indulgence;

Responsabile qualità filiera delle nocciole;

Global digital commerce & digital shelf specialist;

Manager bilanzierung & steuern;

Digital transformation business partner per sales & marketing e R&D

Sono inoltre presenti opportunità nell’ambito dei sistemi informatici di produzione, come il ruolo di junior Key User per i sistemi informatici di produzione (manufacturing execution system).

Per un laureato in economia, management, ingegneria, informatica o discipline affini possono quindi esserci diverse possibilità di inserimento.

Stage Loacker per studenti e neolaureati

Loacker promuove poi diversi stage per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani laureandi e neolaureati tramite stage. Questi programmi si rivolgono a:

laureandi;

neolaureati triennali e magistrali;

studenti iscritti a percorsi di master.

Tra i requisiti necessari per candidarsi, oltre al percorso accademico in linea con l’area di interesse, è richiesta una buona conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese. Mentre il tedesco rappresenta un valore aggiunto, essendo una lingua di lavoro quotidianamente utilizzata presso la sede di Bolzano.

Come candidarsi per lavorare in Loacker

Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale Loacker, cliccando alla specifica sezione “Lavora con noi”, dove è possibile:

consultare tutte le posizioni disponibili;

filtrare le opportunità in base al Paese;

individuare l’annuncio più coerente con il proprio percorso professionale;

procedere con l’invio di una candidatura spontanea.

L’azienda richiedere l’invio di un curriculum vitae aggiornato, dove devono essere chiari e visibili informazioni come: