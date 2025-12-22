La compagnia aerea Ita Airways ha pubblicato sul proprio sito diversi annunci di lavoro per piloti e assistenti di volo anche alla prima esperienza

Ita Airways, l’azienda nata dal fallimento definitivo di Alitalia, ha pubblicato diversi annunci di lavoro per il personale di volo. Le richieste riguardano sia i piloti, sia gli assistenti di volo. L’azienda cerca figure anche alla prima esperienza e altre con una maggiore conoscenza dell’ambito lavorativo.

I requisiti possono variare, ma tutte le posizioni richiedono un’ottima conoscenza dell’inglese e spesso anche di un’altra lingua oltre all’italiano. Tutti i contratti offerti ai piloti sono a tempo indeterminato. L’iniziativa è in linea con i piani di espansione in Italia previsti dopo la cessione di Ita dallo Stato a Lufthansa.

Come candidarsi per i nuovi posti di lavoro con Ita

Gli annunci di lavoro sono stati pubblicati da Ita sul proprio sito internet lo scorso 19 dicembre. Includono quattro posizioni diverse, due per piloti e due per assistenti di volo. Le posizioni sono distinte tra loro, oltre che dal ruolo, dal livello di esperienza richiesto. La compagnia area non cerca infatti soltanto personale esperto, ma anche giovani da formare alla prima esperienza in questo ambito.

Per candidarsi alle posizioni messe a disposizione da Ita Airways sarà sufficiente andare sul sito internet della compagnia, compilare i campi richiesti e inviare il proprio curriculum e la documentazione necessaria. L’intero processo di pre-selezione sarà svolto online. Sarà poi l’azienda a contattare i profili che riterrà più adatti a ricoprire i ruoli di cui necessita.

Tutti i contratti offerti ai piloti sono a tempo indeterminato e rispetteranno le condizioni stabilite dal Contratto collettivo nazionale del trasporto aereo. Per gli assistenti di volo, c’è invece un determinato con la possibilità, in alcuni casi, della stabilizzazione a tempo indeterminato.

I requisiti per diventare assistenti di volo

Per diventare assistente di volo con Ita, sono necessari alcuni requisiti fondamentali in modo da passare la prima fase di selezione:

diploma di scuola media superiore;

buona capacità natatoria;

possesso del passaporto in corso di validità;

conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (richiesto livello B1 certificato);

assenza di tatuaggi e piercing visibili indossando la divisa.

A questi prerequisiti fondamentali si aggiunge la preferenza per chi parla anche un’altra lingua oltre a inglese e italiano. Sono poi richieste una serie di soft skill e altri requisiti, come la flessibilità, la disponibilità a lavorare su turni, la capacità di comunicazione e l’attitudine al lavoro di gruppo.

Un candidato con queste caratteristiche può avere accesso al ruolo che comporta un contratto a tempo determinato. Se si vuole avere la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato è necessario candidarsi per il ruolo di assistente di volo certificato, in quel caso però sono necessari il possesso dell’Attestato equipaggio di cabina in corso di validità (Cabin Crew Attestation) ed esperienza pregressa nel ruolo.

I requisiti per diventare piloti di Ita

Per i piloti invece tutti i ruoli hanno come offerta un indeterminato. Per i candidati anche alla prima esperienza i requisiti sono:

diploma di scuola superiore o laurea;

buon livello di forma fisica, con certificato medico Easa di Classe 1 in corso di validità;

buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (livello minimo B2 Cefr);

conoscenza della lingua inglese Icao livello 4/5/6, italiano livello 6;

licenza Easa Cpl + Ir + Mcc + Atpl Frozen;

idoneità a vivere e lavorare nell’Unione europea.

Ita cerca anche piloti esperti, che oltre ad aver già volato con altre compagnie dovranno essere in possesso di un’abilitazione Easa valida sugli aerei Airbus A320 o A220 con almeno 500 ore di volo, simulatore escluso. In alternativa, si può accedere al ruolo anche attraverso l’abilitazione Easa valida con almeno 500 ore su aeromobili con type rating Easa in categoria CAT (oltre 30 tonnellate, idonei per Zftt).