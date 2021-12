Come funzionano Lotto e Superenalotto

128 Milioni di euro sono una cifra in grado di esaurire tutti i tuoi desideri? Scommettiamo di sì! Ed è proprio a questa cifra che ammonta l’attuale jackpot del SuperEnalotto, la lotteria a premi facile e divertente.

Di cosa si tratta?! Di una lotteria il cui jackpot non ha limite: in caso di mancata vincita, questo va in rollover e si accumula, riuscendo a raggiungere cifre spaventosamente elevate. Scopri su QuiFinanza in cosa consiste il SuperEnalotto, come funziona e a quanto ammontano le vincite in base ai numeri indovinati.

SuperEnalotto: in cosa consiste e come funziona

Il SuperEnalotto – gioco a premi numerico italiano gestito dalla SISAL – vede i suoi esordi nel 1997, quando sostituisce il precedente Enalotto e, ad oggi, è uno dei giochi d’azzardo più apprezzato dagli italiani.

Come funziona il SuperEnalotto? Ve lo spieghiamo subito: vi basti subito sapere che giocare è davvero facile e divertente. Per giocare, è necessario acquistare un biglietto al costo minimo di 1,00 € soltanto per ogni combinazione che si desidera giocare. Sul biglietto acquistato, si collocano in sequenza i numeri compresi tra 1 e 90 dei quali, per ogni giocata, ne dovranno essere scelti 6.

Per vincere, non è necessario che ad essere estratti siano tutti e 6 i numeri scelti in fase di giocata. A seconda della quantità di numeri indovinati – il minimo deve essere comunque 2 – ci sono premi di valore sempre maggiore, fino ad arrivare al jackpot per chi indovina tutti e 6 i numeri che verranno estratti. Durante ogni estrazione viene estratto anche un numero Jolly fra le restanti 84 sfere. Ciò fornisce ai giocatori che hanno indovinato cinque numeri principali la possibilità di aumentare la propria vincita se riescono ad indovinare anche il Jolly.

Si ricorda che il jackpot del SuperEnalotto non è fisso, ma va in rollover e si accumula ad ogni mancata vincita. Questo consente di accumulare nel tempo cifre davvero impressionanti che, nel 2010, hanno toccato il tetto più alto mai raggiunto: 177,7 milioni di euro.

Giocare il SuperJackpot

Inoltre, dal 12 giugno 2017, è disponibile in ricevitoria una nuova modalità di gioco chiamata SuperJackpot. Questa offre ai giocatori l’opportunità di partecipare al SuperEnalotto in modo facile e veloce aumentando le probabilità di vincita rispetto a una giocata singola. Per giocare al SuperJackpot, sono disponibili due tipi di schedina:

SuperJackpot da 5,00 €: prevedere la realizzazione di cinque combinazioni in gioco e una probabilità su 5 di vincere un premio del SuperEnalotto;

SuperJackpot da 10,00 €: prevede la realizzazione di dieci combinazioni in gioco e una probabilità su 3 di vincere un premio del SuperEnalotto.

Giocare il SuperStar

A partire dal 28 marzo 2006, è stato introdotto all’interno del gioco del SuperEnalotto anche il concorso SuperStar, il quale dà la possibilità di vincere ulteriori premi in denaro. SuperStar funziona in maniera più o meno analoga al gioco del SuperEnalotto: per partecipare, i giocatori devono selezionare un numero compreso tra 1 e 90. Il numero SuperStar è estratto congiuntamente all’estrazione dei numeri del SuperEnalotto, ma da un’urna separata. Per questo, il numero SuperStar può anche essere un numero che è già stato estratto nell’estrazione del SuperEnalotto.

Per giocare anche il numero SuperStar, è necessario aggiungere la somma di soli 0,50 euro alla giocata del SuperEnalotto. Si tratta però di un gioco congiunto, che in alcun modo può essere giocato in modalità separata.

Giocata singola e giocate in abbonamento

Come brevemente accennato, la giocata può sia essere singola che in abbonamento. Con il gioco in abbonamento, è possibile giocare in anticipo i propri numeri che parteciperanno a più estrazioni. I numeri selezionati dal giocatore saranno memorizzati e rimarranno invariati, rendendo più facile e veloce partecipare a più estrazioni. La possibilità di giocare fino a 15 estrazioni in anticipo permette ai giocatori di evitare di perdere l’opportunità di vincere ricchi premi.

Dove giocare al SuperEnalotto: ricevitoria o online?

Come abbiamo visto, giocare al SuperEnalotto è piuttosto semplice, e altrettanto lo è capire dove e quando giocare! Per giocare alla lotteria quindi, dove andare? Le opzioni di gioco messe a disposizione – come per tanti altri giochi a premi – sono tre: online, da App e in ricevitoria.

Per giocare in ricevitoria, sarà necessario recarsi in un punto vendita autorizzato e compilare in loco la schedina. In seguito alla compilazione, ti verrà rilasciata la ricevuta di gioco. Questa deve essere necessariamente conservata in quanto unico documento prodotto che – in caso di vincita – ne attesti la validità.

Se giocare in ricevitoria è facile, altrettanto lo è giocare online. Ed oltre ad essere più facile, comportava anche tutta una serie di vantaggi. Innanzitutto, giocare online è più sicuro che giocare in ricevitoria: i numeri da te giocati sono memorizzati nel tuo conto di gioco e non corri alcun rischio di perdere o danneggiare la ricevuta. Inoltre, è anche più veloce: non devi andare a metterti in fila alla cassa e non hai alcuna restrizione per quanto riguarda orari di apertura o chiusura. Se hai giocato in ricevitoria, dovrai restare tu attenzione alla tua vincita, controllando puntualmente le estrazioni; se giochi online, non è necessario.

Considerato che i numeri giocati sono memorizzati sul tuo conto di gioco, le tue giocate vengono sempre controllate. In caso di vincita, riceverai un’e-mail che ti invita ad accedere al tuo conto e scoprire quanto ti sei aggiudicato. Infine, i premi fino a un massimo di 5.199 € si accreditano direttamente sul tuo conto di gioco online dopo l’estrazione. Questo servizio non è disponibile per le giocate effettuate in ricevitoria.

Quando giocare e come assistere all’estrazione

Le estrazioni previste per il SuperEnalotto avvengono a Roma alle ore 20:00 ogni martedì, giovedì e sabato di ogni settimana. Soltanto nel caso le estrazioni si sovrapponessero a giorni festivi, queste verrebbero riprogrammate e fissate per il primo giorno feriale utile successivo. In virtù di ciò, per poter partecipare alla lotteria a premi, è necessario giocare almeno entro le ore 19.30 del giorno deputato all’estrazione: orario a partire dal quale, le giocate effettuate concorreranno all’estrazione dell’estrazione successiva.

Come fare a sapere se hai vinto assistendo alle estrazioni? Semplice: ti basta visitare questa pagina per vedere l’estrazione in tempo reale! Qui puoi trovare sia l’ultima estrazione realizzata in ordine cronologico, sia un archivio dei risultati delle ultime 10 estrazioni del SuperEnalotto.

I premi istantanei del SuperEnalotto

Nei primi mesi del 2016 sono stati introdotti alcuni cambiamenti ai sistemi di gioco, tra i quali i “premi istantanei”. Si tratta di premi che ammontano ad una cifra tra 25,00 e 1.000,00 € e che possono essere vinti dal giocatore al solo acquisto della schedina, senza la necessità di indovinare i numeri che verranno estratti.

Come è possibile? Semplice: nel momento in cui si gioca la schedina, la ricevuta è dotata del cosiddetto “quadrato magico”. Se al suo interno si trovano uno o più numeri fra quelli giocati, la vittoria è vostra!

Quali sono i premi e la probabilità di vincita?

Per vincere al SuperEnalotto, è necessario riuscire ad indovinare le combinazioni di numeri che verranno estratte a sorte. La vittoria dipenderà dalla quantità di numeri indovinati! Per vincere – come anticipato – non è necessario indovinare tutti e 6 i numeri estratti! Se questi vengono indovinati tutti, allora si vince il jackpot, altrimenti c’è la possibilità di vincere premi minori in ordine decrescente a seconda della quantità di numero indovinati.

Sotto, una tabella che riporta tutte le indicazioni circa la quantità di numeri estratti e le relative probabilità di vincita e vincita media.

Numeri estratti Probabilità Vincite medie 6 1 su 622.614.630 Jackpot 5+1 1 su 103.769.105 311.000€ 5 1 su 1.250.230 32.000€ 4 1 su 11.907 300€ 3 1 su 327 25€ 2 1 su 22 5€

Se invece hai giocato anche il numero SuperStar, è possibile vincere alcuni premi aggiuntivi, la cui probabilità e vincita media è esplicata dalla tabella sottostante.