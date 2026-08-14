Nuova campagna di recruiting Anas in tutta Italia per diplomati e laureati. Posizioni tecniche e amministrative con contratti a tempo indeterminato

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Anas assume diplomati.

Anas, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha avviato una campagna di recruiting su tutto il territorio italiano. L’azienda sta cercando nuove figure, dai profili tecnici a quelli amministrativi, offrendo opportunità di crescita sia per diplomati che per laureati.

Anas assume in tutta Italia, le regioni interessate

Come risulta sul sito ufficiale Anas, attualmente le posizioni lavorative aperte coprono l’intero territorio nazionale. Le offerte riguardano, in particolare, le seguenti regioni:

Abruzzo;

Molise;

Lazio;

Piemonte;

Emilia-Romagna;

Liguria;

Lombardia;

Valle d’Aosta (Aosta);

Veneto;

Friuli Venezia Giulia;

Sardegna;

Marche.

Opportunità per diplomati

Anas offre diverse opportunità per candidati in possesso di diploma. Tra le figure ricercate, gli annunci di lavoro attivi al momento riguardano:

specialisti di sistemi informativi a supporto delle sedi operative in Abruzzo e Molise. Per questo profilo, l’azienda richiede come requisito minimo il diploma di perito informatico, affiancato da un’esperienza pregressa di almeno quattro anni maturata nel settore Ict;

a supporto delle sedi operative in Abruzzo e Molise. Per questo profilo, l’azienda richiede come requisito minimo il di perito informatico, affiancato da un’esperienza pregressa di almeno quattro anni maturata nel settore Ict; specialista in amministrazione e contabilità nella Regione Lazio, da inserire all’interno della direzione amministrazione, finanza e controllo. Per questa posizione è necessario essere in possesso di un diploma di ragioneria – in alternativa è valutabile anche una laurea in ambito economico – accompagnato da un’esperienza lavorativa di almeno due anni maturata specificamente nel settore dell’amministrazione e della finanza.

nella Regione Lazio, da inserire all’interno della direzione amministrazione, finanza e controllo. Per questa posizione è necessario essere in possesso di un di ragioneria – in alternativa è valutabile anche una laurea in ambito economico – accompagnato da un’esperienza lavorativa di almeno due anni maturata specificamente nel settore dell’amministrazione e della finanza. ispettrice/ispettore di cantiere nelle Marche. In questo caso, il candidato deve possedere un diploma di geometra o un titolo di studio equipollente e sono richieste competenze maturate sul campo, con almeno due anni di esperienza pregressa svolta nell’ambito delle ispezioni di cantiere o in attività di direzione tecnica, garantendo così il necessario supporto alle operazioni infrastrutturali previste.

Le posizioni aperte per laureati

Sono diverse poi le posizioni riservate ai laureati. Si tratta di profili tecnici e direzionali, per i quali è generalmente richiesto il possesso di un diploma di geometra o ragioneria ma, in alternativa, alla selezione sono ammessi anche i laureati in possesso di specifici titoli e requisiti.

Nel mese di agosto, per esempio, gli annunci di lavoro aperti sono i seguenti:

direttore o direttrice dei lavori in Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche. In questo caso per candidarsi è necessario il diploma di geometra oppure una laurea triennale in architettura o in vari rami dell’ingegneria (edile, civile, dei trasporti, ambientale o delle infrastrutture). Oltre al titolo di studio, è richiesta però un’esperienza professionale di almeno tre anni in attività di direzione lavori, direzione dell’esecuzione del contratto, direzione tecnica o direzione di cantiere presso imprese di costruzione di primaria importanza;

in Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche. In questo caso per candidarsi è necessario il diploma di geometra oppure una in architettura o in vari rami dell’ingegneria (edile, civile, dei trasporti, ambientale o delle infrastrutture). Oltre al titolo di studio, è richiesta però un’esperienza professionale di almeno tre anni in attività di direzione lavori, direzione dell’esecuzione del contratto, direzione tecnica o direzione di cantiere presso imprese di costruzione di primaria importanza; specialisti in amministrazione e contabilità clienti nel Lazio. Anche per questa posizione, oltre al diploma di ragioneria, l’azienda accetta anche candidati in possesso di una laurea triennale o magistrale in economia e commercio;

in amministrazione e contabilità clienti nel Lazio. Anche per questa posizione, oltre al diploma di ragioneria, l’azienda accetta anche candidati in possesso di una in economia e commercio; ispettrice o ispettore di cantiere nelle Marche, ruolo al quale possono candidarsi non solo quelli in possesso di un diploma di geometra ma anche quelli che hanno conseguito una laurea triennale in architettura o in ingegneria (civile, edile, dei trasporti, ambientale o delle infrastrutture).

Posti riservati alle categorie protette

Alcuni degli annunci Anas sono inoltre riservati alle categorie protette (ex art. 18 L. 68/99). Le posizioni aperte riguardano nello specifico:

profili tecnici , per i quali sono richiesti come titolo di studio una laurea in ingegneria o diploma di geometra, ma anche esperienza (almeno 1 anno preferibilmente nel settore lavori pubblici);

, per i quali sono richiesti come titolo di studio una laurea in ingegneria o diploma di geometra, ma anche esperienza (almeno 1 anno preferibilmente nel settore lavori pubblici); profili amministrativi, per i quali sono richiesti un diploma e almeno un anno di esperienza in analogo settore.

Le ricerche sono anche aperte per ruoli specialisti nei comparti tesoreria e buyer. Per questi ruoli specifici, i candidati devono possedere buone competenze nell’utilizzo del pacchetto Office, in particolare Word ed Excel. È inoltre considerato un titolo preferenziale il possesso di una laurea triennale in ambito economico, giuridico o umanistico, oltre alla conoscenza, anche di base, del software gestionale SAP.

Condizioni contrattuali e retributive

Le posizioni offrono prevalentemente contratti a tempo indeterminato, regolati dal CCNL dipendenti Anas 2025 2027. Il trattamento economico prevede:

per i profili amministrativi (POE B1) una retribuzione annuale lorda (Ral) di 36.581,02 euro, corrispondenti a circa 2.814 euro lordi mensili (calcolati su 13 mensilità);

(POE B1) una retribuzione annuale lorda (Ral) di 36.581,02 euro, corrispondenti a circa lordi mensili (calcolati su 13 mensilità); per profili tecnici (POE B) una Ral indicata è di 39.449,20 euro, pari a circa 3.035 euro lordi mensili (calcolati su 13 mensilità);

(POE B) una Ral indicata è di 39.449,20 euro, pari a circa lordi mensili (calcolati su 13 mensilità); per i profili specialisti (POE B o B1), lo stipendio varia in base alle responsabilità e al profilo professionale specifico assegnato. In linea generale, per un profilo professionale POE B1 la Ral è pari a 36.581,02 euro, circa 2.813,92 euro mensili, per un profilo professionale POE B, invece, la retribuzione annua lorda è pari a 39.449,20 euro, circa 3.034,55 euro mensili.

Questi importi rappresentano la base retributiva annua lorda ma, come indicato contrattualmente, non rappresentano la cifra effettiva erogata in busta paga, che invece viene integrata da ulteriori indennità previste dalla contrattazione collettiva in base alla specifica prestazione.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura, è necessario visitare la sezione “Careers” sul sito ufficiale di Anas.

Una volta individuata la posizione di proprio interesse, per procedere, è richiesta la compilazione di un form, dove devono essere esplicati tutti i requisiti e i titoli posseduti entro le scadenze indicate per ciascun annuncio (in alcuni casi entro settembre, in altri entro agosto).

Costituisce titolo preferenziale per l’accesso alla fase selettiva la residenza nella Regione in cui è situata la sede di lavoro.