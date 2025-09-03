Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Emirates cerca assistenti di volo.

Emirates cerca assistenti di volo. La compagnia aerea tra le migliori al mondo offre diversi benefici per chi si proporrà e otterrà il lavoro come assistente di volo sulle sue tratte. Non solo stipendio base da 2500 euro, ma diversi benefici come la copertura medica e sconti su viaggi e abitazione.

La ricerca è aperta anche ai lavoratori italiani e sono stati previsti diversi open day in sei principali città per farsi notare dalla compagnia aerea. L’obiettivo di Emirates è di aggiungere 17.309 membri al team e sono invitati in particolare i neolaureati, ma anche coloro che hanno poche esperienze nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti.

17.300 nuovi posti di lavoro entro il 2025

Emirates sta portando a termine una campagna di assunzione enorme, che coinvolgerà fino a 17.300 nuovi membri nel proprio team in 350 posizioni differenti. È il tempo degli assistenti di volo, e la compagnia aerea sta cercando anche in Italia.

Anche nello scorso anno la compagnia aveva dedicato giornate alla ricerca del personale di bordo inoltre, 460 città in continenti. A oggi ci sono oltre 24.500 operatori di cabina, tra cui più di 860 italiani.

I requisiti per lavorare come assistenti di volo

Emirates non ha richieste troppo diverse dalle altre compagnie aeree, ma in particolare stanno invitando i neolaureati che hanno sul curriculum stage o lavoro part-time o che hanno un anno poco più di esperienza nel settore dell’ospitalità e del servizio clienti.

Non servono quindi lavoratori troppo formati o con molta esperienza, perché sarà parte del pacchetto del lavoro offerto da Emirates. È infatti previsto un corso di formazione di 8 settimane.

Stipendio e benefici

A colpire dell’offerta di lavoro di Emirates sono soprattutto stipendio e pacchetto di benefit. Intanto lo stipendio è esente da imposte e raggiunge la quota di 2.500 euro. Inoltre la compagnia offre alloggio a tutti i suoi dipendenti, quindi con casa a Dubai.

Inoltre, offre il trasporto da e verso l’aeroporto in maniera gratuita, una copertura medica a tutto tondo e sconti per shopping e altre attività ricreative a Dubai. Sconti previsti anche per i voli di familiari e amici dei dipendenti.

Open day in Italia

A settembre sono iniziati gli open day nelle principali città italiane. A Milano hanno preso il via il 1 settembre, mentre a Venezia il 3. Le prossime giornate in Italia saranno: