Cinque mesi di tirocinio retribuito a Roma con circa 1.146 euro al mese: il bando è aperto a studenti dell'ultimo anno e a chi si è laureato

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Presso il Nato Defence College di Roma si accolgono tirocinanti

Nato Defence College apre le selezioni per il suo programma di stage, rivolto a studenti universitari e neolaureati interessati a svolgere un’esperienza formativa all’interno di una delle più importanti istituzioni dell’Alleanza Atlantica.

I tirocini si svolgono a Roma, hanno una durata di cinque mesi e prevedono un rimborso spese mensile. Si tratta di un’occasione pensata per giovani che vogliono farsi un’idea di cosa significhi lavorare nelle relazioni internazionali.

In cosa consiste il programma di stage

Il Nato Defence College è il centro di formazione strategica della Nato e ha il compito di preparare ufficiali, diplomatici, funzionari civili e dirigenti destinati a ricoprire ruoli di responsabilità nell’ambito della sicurezza internazionale.

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento dell’istituzione e di prendere parte alle attività quotidiane dei diversi dipartimenti, contribuendo a progetti di ricerca, comunicazione, organizzazione di eventi, amministrazione e supporto alle attività accademiche.

L’esperienza è progettata per favorire l’apprendimento sul campo e permettere ai tirocinanti di sviluppare competenze pratiche in un ambiente internazionale.

Quali sono i requisiti richiesti

Il programma di stage del Nato Defence College è aperto a candidati altamente qualificati, ma con requisiti abbastanza chiari e accessibili.

I requisiti per partecipare sono:

avere tra i 21 e i 30 anni;

essere cittadini di uno Stato membro della Nato;

essere iscritti al terzo anno di un corso universitario oppure aver conseguito la laurea da meno di 12 mesi;

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Sono considerati idonei gli studenti provenienti da facoltà come:

Scienze politiche;

Relazioni internazionali;

Studi strategici e sicurezza;

Economia e diritto internazionale;

Comunicazione e media;

Informatica e discipline tecniche per i ruoli IT.

Quanto si guadagna e quanto dura lo stage

I tirocini hanno una durata di circa cinque mesi e si svolgono presso la sede del Nato Defence College di Roma. Agli stagisti viene riconosciuto un rimborso spese mensile di circa 1.146 euro. Sono previste ferie retribuite.

Al termine dell’esperienza viene rilasciato un attestato che certifica il periodo di tirocinio svolto e le attività realizzate, un elemento che può rappresentare un valore aggiunto nel curriculum di chi intende costruire una carriera in contesti internazionali.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate attraverso il portale dedicato del Nato Defence College, dove vengono pubblicati i bandi relativi ai diversi cicli di stage.

La procedura d’iscrizione si considera completa una volta svolte le seguenti fasi:

accesso alla sezione Internship Programme del sito ufficiale; consultazione del bando attivo; registrazione al sistema di reclutamento Nato; invio del curriculum e della lettera motivazionale in lingua inglese.

Le finestre di candidatura sono limitate e vengono aperte in periodi specifici dell’anno, quindi è fondamentale monitorare costantemente gli aggiornamenti. Conclusa la fase di selezione, i candidati ritenuti idonei vengono contattati per l’eventuale prosecuzione dell’iter.

Considerato il prestigio del programma e il numero limitato di posti disponibili, è consigliabile preparare con attenzione la candidatura e monitorare periodicamente l’apertura di nuove finestre di selezione.

Altre opportunità di lavoro

Il bando Nato è sicuramente un’occasione rara di praticantato per neolaureati, che però resta limitata a pochissimi elementi selezionati. Ma nel mese di giugno sono davvero molte le aziende che danno la possibilità a chi ha appena terminato gli studi di imparare un mestiere sotto contratto. L’istituto bancario Credem, per esempio, oppure Poste Italiane, che offre opportunità di formazione e inserimento a tempo indeterminato anche a chi ha solo il diploma di scuola superiore.