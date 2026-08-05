Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con il "Progetto giovani", Credem assume sia diplomati che laureati

Con il lancio della nuova edizione del “Progetto Giovani”, il Gruppo Credem dà il via a un piano di assunzioni rivolto a diplomati e laureati su scala nazionale. Il programma mira a favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel settore creditizio, prevedendo percorsi di inserimento divisi tra la rete di filiali e i poli di consulenza a distanza. L’operazione rientra nei piani di sviluppo dell’istituto di credito, che punta a concretizzare centinaia di nuovi inserimenti per rafforzare l’area commerciale, la struttura IT e l’assistenza al cliente.

I requisiti per partecipare

Il punto di forza dell’iniziativa risiede nell’accessibilità ai profili privi di precedente anzianità di servizio. Per accedere al bando, la banca richiede:

età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni;

diploma di scuola superiore o titolo di laurea in qualsiasi disciplina;

assenza di precedenti esperienze lavorative nel campo bancario o assicurativo.

Il processo di selezione si sviluppa in due momenti:

una valutazione di gruppo curata dai selettori dell’istituto; un colloquio di approfondimento per analizzare le inclinazioni attitudinali e motivazionali di ciascun candidato.

Offerta lavoro in banca, quali sono i profili ricercati

I giovani inseriti nell’organico Credem verranno formati per ricoprire differenti ruoli operativi e consulenziali, tra cui:

retail banker junior, il referente per l’operatività di cassa, l’accoglienza della clientela e l’erogazione dei primi servizi di sportello;

direct customer assistant, figura dedicata alla gestione dei clienti da remoto tramite il Virtual Contact Center;

personale di supporto amministrativo per le lavorazioni di back office in raccordo con le funzioni centrali.

Per le figure assegnate ai servizi digitali e alla consulenza remota è previsto il modello del lavoro ibrido, che alterna l’attività in sede a giornate operative in smart working.

Quanto si guadagna

Il piano offre garanzie economiche e normative stabilite dalla contrattazione collettiva di settore. L’ingresso avviene con contratto a tempo determinato di 12 mesi e inquadramento al 3° area professionale, 1° livello del Ccnl del Credito. La possibilità che Credem scelga di confermare a tempo indeterminato una risorsa formata in azienda è del 95%. Il trattamento economico è integrato da coperture di welfare bancario, piani formativi dedicati e concrete prospettive di mobilità interna.

Attitudini e competenze richieste da Credem

Per assicurare gli standard qualitativi pretesi dall’istituto, l’azienda valuta con particolare attenzione alcuni tratti personali:

spiccata propensione alla comunicazione e alla gestione delle relazioni interpersonali;

orientamento al lavoro per obiettivi e flessibilità nell’assimilare le procedure operative bancarie.

Come presentare la domanda

Per proporre la propria candidatura occorre accedere alla sezione lavora con noi del portale Credem, selezionando il canale d’interesse tra rete territoriale e strutture virtuali.

Non è richiesta la creazione preliminare di un account aziendale, ma è sufficiente indicare un indirizzo email valido per iniziare la registrazione dei dati anagrafici.

Si consiglia di curare con attenzione questo passaggio, allegando un Curriculum Vitae aggiornato (dalla lunghezza ideale contenuta entro le due pagine) e completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Altre opportunità di lavoro

Oltre al piano carriera di Credem, chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro può valutare diverse opzioni attive a livello nazionale. Restano aperti i termini per aderire ai bandi del Servizio Civile Universale, così come le selezioni stagionali e operative promosse da Ferrovie dello Stato per i diplomati e il piano di reclutamento di Ferrero riservato agli addetti alla produzione.